USE Bierzo critica el retraso en la puesta en marcha del plan de ordenación de los montes de Ponferrada Critican que esta «herramienta imprescindible» para el tratamiento de la masa forestal del municipio «duerme el sueño de los justos» desde hace cinco años

Los concejales de USE Bierzo Samuel Folgueral y Cristina López.

El grupo municipal de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada destacó que el alcalde, Olegario Ramón, y su equipo de Gobierno no tienen «ninguna excusa» para no haber puesto en marcha el Plan de Ordenación Integral de los montes de Ponferrada, que en el año 2017 estaba «a un par de reuniones» de cerrar su contenido, según explicó el entonces edil de Medio Ambiente, Roberto Mendo. «Ahora es tiempo de escudarse en las competencias del otro», criticaron fuentes de la formación que dirige el exalcalde Samuel Folgueral.

Al respecto, USE reconoce que «el gobierno municipal no es culpable del incendio» pero recalca que «todas las administraciones tienen alguna competencia o al menos un ámbito en el que poder actuar». «Hace más de cinco años que el Plan de Montes duerme el sueño de los justos y con él lo hace una herramienta imprescindible para que el tratamiento de la masa forestal del municipio sea el adecuado y se ponga en marcha la necesaria prevención», señalaron las mismas fuentes.

En esa línea, el grupo municipal calificó de «improvisación para salir del paso» el plan forestal «inventado para la ocasión» por los responsables de la Concejalía de Medio Rural. «Nada se ha hecho desde un gobierno fallido que todo lo ha confiado al internet de las cosas», criticaron. Al respecto, vaticinaron que «nada ocurrirá hasta el próximo verano, cuando el fuego volverá a ser una amenaza» y reiteraron que «cada administración debe examinar lo que puede hacer en su casa si no queremos que cada año se repita la desgracia y su alcance sea cada vez mayor».