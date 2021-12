USE Bierzo presenta propuestas por valor de 6,5 millones para los próximos presupuestos de Ponferrada Folgueral reclama que se devuelva a la ciudadanía el importe del primer recibo del «tasazo de la basura»

El potavoz municipal de USE Bierzo, Samuel Folgueral. / césar Sánchez

El portavoz de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Samuel Folgueral, ha detallado las propuestas de su grupo para los presupuestos municipales de 2022, unas actuaciones que suman un valor conjunto de 6,5 millones de euros. Además, USE reclama que las cuentas incluyan ayudas y exenciones por valor de 1.125.000 euros, que sirvan para devolver a la ciudadanía el importe del primer recibo del «tasazo de la basura», correspondiente al segundo semestre de 2020.

En ese sentido, Folgueral señaló que «ya que no van a invertir el dinero en mejoras para la ciudadanía, esa cantidad está mejor en el bolsillo de los vecinos». Al respecto, criticó que «la participación ciudadana en los presupuestos no es más que barniz», después de que l as aportaciones vecinales se hayan reducido un 80 por ciento.

Según el portavoz de USE, las «promesas en el aire, licitaciones fallidas y municipalizaciones que no se resuelven» dan la imagen de «un gobierno fallido con un alcalde acabado que no tiene nada que aportar». Además, reprocharon al regidor, Olegario Ramón, su «sectarismo» a la hora de incorporar las aportaciones de la oposición.

Propuestas de inversión

Por lo que respecta a sus propuestas de inversión, en materia de deportes, USE solicita la mejora del campo Manolo Peña, de las pistas de atletismo del estadio Colomán Trabado y del campo de La Marcela en Dehesas. En cuanto a infraestructuras, la formación exige dar continuidad al Plan de Accesibilidad hacia el barrio del Temple y poner en marcha la primera fase de las o bras de cubrición del Canal de Cornatel, en coordinación con Endesa.

Asimismo, USE reclama continuar con la sustitución de las redes de fibrocemento y ejecutar diversas obras de mejora y urbanización en los barrios y pedanías. Por lo que respecta a los equipamientos públicos, el grupo liderado por Folgueral propone dar inicio a las obras para instalar una cubierta retráctil en el Auditorio municipal y en el apartado de educación, la principal propuesta pasar por mejorar el saneamiento y colocar una pérgola en el colegio de Flores del Sil.