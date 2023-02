USE Bierzo insta al tripartito a intentar minimizar el «caos» de las obras en el centro de la ciudad La formación pide medidas sobre todo para los días de mercado

Los concejales de USE Bierzo, Samuel Folgueral y Cristina López.

El Grupo Municipal USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada instó este jueves al equipo de gobierno a intentar minimizar el «caos» generado por las numerosas obras que se están desarrollando en el centro de la ciudad, muchas de ellas asociadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Un caos que para la formación liderada por el ex alcalde, Samuel Folgueral, se prolongará en el tiempo, «ya que las ideas inútiles tienden a retratar a sus autores prolongando eternamente los plazos de ejecución como está ocurriendo en varias de las ocurrencias del alcalde que aborrece la ciudad que preside, como pueden ser el entronque de la Avenida de la Puebla con Huertas del Sacramento o la glorieta faraónica de Reino de León».

Además, pidieron al tripartito que arbitre alguna medida «que palíe la desesperación de los usuarios de automóvil en días de Mercado». En ese sentido, desde USE Bierzo consideraron que, dado que «la Zona Cero va a seguir siendo el paisaje primaveral del centro de Ponferrada», es necesario que en las mañanas de miércoles y sábados «los coches dejen de tener la obligación de recorrer toda la ciudad para realizar trayectos que antes eran simples». Para ello, propusieron una reordenación del propio Mercado que, a su juicio, beneficiaría también el acceso de clientes de fuera de la ciudad, otros de los «grandes perjudicados» por la ZBE junto con el comercio local. «Venir a consumir a la capital del Bierzo, especialmente miércoles y sábados, es poco menos que imposible a día de hoy y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Olegario Ramón, que USE Bierzo derogará si está en el gobierno municipal a partir de mayo, no hará más que prolongar esta situación en el tiempo», añadieron.

«Si hay algo sostenible y puede ayudar tanto a tener un centro de la ciudad para las personas como a reducir la huella de carbono, es la planificación», indicaron. Una planificación que, para USE Bierzo, ni tuvo la anterior alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, ni el actual regidor, Olegario Ramón. «La realidad es que sus acciones carecen de sentido y se basan sólo en su convicción sobre la inteligencia de la ciudadanía, a la que considera menos formada que él», recriminaron al primer edil.