USE Bierzo denuncia que la RPT que irá al pleno de este viernes en Ponferrada carece de plan de igualdad

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, denunció que la relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Ponferrada que se debatirá en el pleno de este viernes carece del «obligado» plan de igualdad. «No será porque no les hayamos avisado o porque las personas afectadas no lo hayan denunciado, por falta de tiempo después de tres años o porque no haya habido discrecionalidad a la hora de negociarla o redactarla», apuntó el exalcalde.

Según Folgueral, «tratándose de empleo público, de la empleabilidad misma, de ejemplaridad o de la ética que se le supone a un gobierno que se dice progresista es absolutamente negativo que se presente al pleno una RPT que no incluye plan de igualdad». «Dirán que los demás no aprobamos una RPT cuando la planteamos, pero tenemos claro que lo intentamos hacer al servicio de la institución, no como este equipo de gobierno que la redacta al servicio de ellos mismos», justificó.

En ese sentido, alertó de que la entrada en vigor de este nuevo instrumento causará al Ayuntamiento un problema económico de 700.000 euros al año de aumento en la masa retributiva. «Luego no hay recursos para inversiones o para prestar mejores servicios y tienen que freír a impuestos a la ciudadanía», lamentó Folgueral, que advirtió de un posible incumplimiento de la Ley General Presupuestaria, que establece que la masa retributiva global no puede superar el dos por ciento del presupuesto municipal.