Ponferrada USE Bierzo denuncia la pérdida de 80 empleos procedentes de la Junta para el servicio de parques y jardines La formación que encabeza el ex alcalde Samuel Folgueral asegura que se trata de «otro capítulo de despilfarro de un equipo de gobierno fallido»

El portavoz del Grupo Municipal USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Samuel Folgueral, denunció este jueves la pérdida de 80 puestos de trabajo procedentes de la Junta de Castilla y León para el servicio de Parques y Jardines, «es decir, otra convocatoria perdida». Y es que, según Folgueral, este servicio «sin esos 80 empleos no funciona». «¿Pero no decían que la municipalización tenía garantía de eficiencia?», se preguntó.

Para la formación, se trata de un servicio «caro y deficiente» porque incluso la poda de parte de los árboles de la ciudad «se tuvo que sacar a licitación después de quedar varias veces desierta porque no se puede prestar con medios propios del Ayuntamiento».

En opinión del portavoz de USE Bierzo se trata de «otro capítulo de despilfarro de un equipo de gobierno fallido con un alcalde acabado que solo se ha dedicado a menospreciar a todos los que hemos trabajado honestamente por Ponferrada, y lo hacen con patrañas y mentiras, aunque sabemos que Ponferrada ha tomado nota».