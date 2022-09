USE Bierzo critica que «la brecha del Manzanal se agiganta» para la comarca en sanidad y transportes Folgueral lamenta los «acuciantes problemas» del Hospital del Bierzo y la «sangrante supresión» del tren que permitía enlazar con el AVE a Madrid

El portavoz municipal de USE Bierzo, Samuel Folgueral. / César Sánchez

El portavoz de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada y en el Consejo Comarcal del Bierzo, Samuel Folgueral, lamentó hoy que «la brecha del Manzanal se agiganta en los dos aspectos más dolorosos: sanidad y transportes». «Mientras a un lado las inversiones se acumulan, el territorio regado por el Sil avanza imparable hacia el concepto de huerta-museo inaccesible y en la que sus habitantes no pueden permitirse el lujo de caer enfermos», señaló Folgueral.

Al respecto, criticó que la respuesta de las administraciones locales de la comarca a los «acuciantes problemas» que sufre el Hospital del Bierzo y a la «sangrante supresión» del enlace ferroviario entre Ponferrada y León, que permitía enlazar con el AVE a Madrid, sea «depositar la responsabilidad en otra hipotética movilización ciudadana». «Quizá la próxima propuesta para la población es que se encadene a la vía», ironizó.

En esa línea, consideró que «el momento de pedir reuniones pasó hace tres años, porque parece evidente que si consejerías o ministerios no quisieron tener tiempo antes no lo van a tener ahora». «Lo que toca es plantarse en la puerta, exigir y hablar claro», sentenció Folgueral, que lamentó que la comarca «se ha quedado claramente atrás no ya con respecto a Madrid, Valladolid o el Eje Atlántico, sino poniendo en la balanza lo que fuimos en nuestra propia provincia y lo que significamos a día de hoy».

Según el exalcalde de la capital berciana, «las reestructuraciones siempre empiezan por recortar servicios a los mismos». «¿Dónde está el trabajo político? ¿Dónde está la defensa de los intereses del Bierzo? ¿Dónde están los procuradores, diputados y senadores que llevan años en silencio? ¿Dónde está el concepto de provincia?», se preguntó Folgueral, que lamentó que «la única medida de sostenibilidad económica que se adopta para los bercianos es la supresión».

En ese sentido, lamentó que «mientras al otro lado del Manzanal celebran la llegada a Alicante del primer AVE desde la capital de la provincia o la millonaria inversión para la integración ferroviaria de San Andrés de Rabanedo, en Ponferrada al alcalde le tiembla la voz para pedir, como mucho, que regrese el tren del siglo XX no sea que le riñan por exigir servicios poco rentables».

Aislamiento general

Por su parte, la coordinadora comarcal de Izquierda Unida (IU), Agure Bilbao, también mostró su «indignación» por la pérdida del tren que permitía a los bercianos subirse en León a un AVE con destino a Madrid. «Este cierre da a entender que la operadora nacional de ferrocarril no tiene ningún interés por mejorar la situación de aislamiento general que sufre el Bierzo», lamentó Bilbao, que exigió a las instituciones locales que «tomen cartas en el asunto» para que Junta y Ministerio de Transportes medien en esta situación con Renfe.