USE Bierzo cree que la tala «indiscriminada y masiva» de árboles en Ponferrada es una decisión «desafortunada»

El portavoz del Grupo Municipal USE Bierzo, Samuel Folgueral, manifestó este miércoles su «desolación» por el talado «indiscriminado y masivo» del arbolado de porte de dos espacios emblemáticos de la ciudad, como son el entorno de la Iglesia de Compostilla y el Parque del Temple. Folgueral calificó estas decisiones de «ininteligibles, desafortunadas e irrecuperables por el daño causado, por no hablar de que no se han debatido políticamente en los ámbitos democráticos de decisión del Ayuntamiento». En ese sentido, USE Bierzo aseguró desconocer los motivos de esa decisión del equipo de gobierno «y los supuestos informes que dicen avalarla, lo que la convierte en una cacicada más de este equipo de gobierno fallido con un alcalde acabado al frente».

Además, Folgueral preguntó «qué va a ser de los miles de personas que cada invierno, y sobre todo cada verano, se beneficiaban de la sombra de esta colección única de imponentes árboles. Después de décadas y décadas existiendo, no le molestaron a ningún alcalde hasta la llegada de Olegario Ramón y lo peor de todo es que esta decisión no tiene solución. Pobres árboles y pobres habitantes de Ponferrada. La única solución a partir de ahora es que, democráticamente, la ciudadanía no permita a este alcalde acabado ocupar una responsabilidad de la que no está a la altura», concluyó.