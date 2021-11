USE Bierzo critica la «incapacidad» del tripartito para que la RPT incluya una «remuneración digna» para la plantilla de Bienestar Social El portavoz municipal, Samuel Folgueral, considera que «no se reconoce a un socialista en este alcalde»

El portavoz municipal de USE Bierzo, Samuel Folgueral. / Carmen Ramos

El portavoz del Grupo Municipal USE Bierzo, Samuel Folgueral, considera «lamentable» la «incapacidad» del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada a la hora «de dialogar con la plantilla del servicio de Bienestar Social para la resolución de un problema elemental como es el que la Relación de Puestos de Trabajo contemple una remuneración económica digna y que incluya un Plan de Igualdad, obligatorio para la tramitación de la propia RP».

Folgueral afirma que « no se reconoce a un socialista en este alcalde, porque temas tan básicos como los derechos de la mujer en los que se puede circunscribir una remuneración equiparable a la de sectores no feminizados o el Plan de Igualdad no los han tenido en cuenta».

Desde USE Bierzo aseguran que «de ello estamos seguros por más que, como ahora se han encontrado con un problema mediático por la denuncia de 25 trabajadoras y trabajadores del servicio de Bienestar Social, dicen que se ponen a trabajar». «No estaban en ello ni les interesan estas cuestiones, porque están intentando continuamente engañar a la opinión pública ante su incapacidad para que se reconozca en ellos a un gobierno de progreso», concluyen.