USE Bierzo apuesta por convertir Ponferrada en «la ciudad del emprendimiento»
El candidato de USE Bierzo a la Alcaldía de Ponferrada, Samuel Folgueral, junto al candidato a las Cortes, Santiago Macías, y la integrante de la lista, Cristina López.
Samuel Folgueral destaca las propuestas de la formación en materia de empleo y desarrollo territorial
Ponferrada
Viernes, 24 mayo 2019

El candidato de USE Bierzo a la Alcaldía de Ponferrada, Samuel Folgueral, aseguró hoy que el programa de la formación que lidera aspira a convertir Ponferrada en «la ciudad del emprendimiento». El que fuera alcalde de la ciudad entre 2013 y 2015 recalcó la apuesta de USE por el empleo y el desarrollo territorial como ejes de su acción política y destacó que la campaña de USE que hoy llega a su fin ha sido «brillante, creativa, positiva y pegada a las necesidades del territorio».

En ese sentido, Folgueral recordó las diversas reuniones mantenidas con patronales, sindicatos y asociaciones de comerciantes para promover el empleo o los contactos con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Bierzo y la asociación Bierzo Enoturismo para elaborar un plan de desarrollo comarcal que haga que los municipios bercianos sean «complementarios, no competitivos».

En la misma línea, el candidato de USE a la Alcaldía reiteró la propuesta de crear en Ponferrada una Academia Nacional de Fútbol que dé servicio a la zona del noroeste de la península y que centralice en la ciudad la formación de jugadores, árbitros y directivos del deporte rey.