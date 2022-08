USE Bierzo anuncia que seguirá insistiendo en la «necesaria mejora» de la urbanización del pueblo de Bouzas La formación felicita a su alcaldesa pedánea, Cele Alonso, «por haber culminado una vieja aspiración del pueblo y de nuestra formación política»

La pedánea de Bouzas junto a la concejala de USE Bierzo, Cristina López Voces, en la remodelada plaza del Juego de Bolos.

El Grupo Municipal USE Bierzo USE seguirá insistiendo en la «necesaria mejora» de la urbanización del pueblo de Bouzas. En este sentido, anuncia que seguirá tratando de incluir en los presupuestos municipales la «necesaria remodelación» de la Era de Bouzas, «que no deja de ser otra antigua reivindicación del pueblo y de nuestro Grupo Municipal», recuerdan.

La formación que lidera el exalcalde, Samuel Fogueral, ha felicitado públicamente a la alcaldesa pedánea de la localidad, Cele Alonso, perteneciente a USE Bierzo, «por haber culminado una vieja aspiración del pueblo y de nuestra formación política», como es la apertura de la plaza del Juego de Bolos en este núcleo perteneciente al municipio de Ponferrada.

«USE Bierzo ha conseguido introducir la urbanización de dicha plaza en los Presupuestos Municipales desde los correspondientes a 2016 como una de sus prioridades para el medio rural, y aunque para que se acabe la obra hayan transcurrido dos mandatos queremos valorar el ingente trabajo de Celerina en pos de que Bouzas reciba el mismo trato que otras pedanías del municipio», concluyen.