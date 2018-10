USE Bierzo advierte de que acudirá a los tribunales si las obras de los remanentes quedan sin ejecutar a final de año El portavoz municipal de USE, Samuel Folgueral, junto a los ediles Santiago Macías y Cristina López. Folgueral considera que el equipo de Gobierno incumple el marco legal y podría ser acusado de prevaricación por omisión ICAL Ponferrada Jueves, 18 octubre 2018, 14:13

El portavoz de USE Bierzo y exalcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral, advirtió hoy al equipo de Gobierno de la ciudad que acudirá a los tribunales de Justicia «para que digan lo que tengan que decir» en caso de que se alcance el final del mes de diciembre sin haber ejecutado las inversiones asociadas a los tres millones de euros de remanentes de tesorería del anterior ejercicio presupuestario. Folgueral consideró que la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, y su equipo de Gobierno podrían ser acusados de incumplimiento del marco legal y prevaricación por omisión.

Al respecto, el portavoz de USE reconoció que en la tarde de ayer los portavoces de los siete grupos políticos con presencia en el Consistorio celebraron una reunión para negociar el destino de esos remanentes. «No hay ninguna excusa para no convocar hoy la comisión informativa que se celebre el martes para elevar el asunto al pleno del próximo viernes», explicó el exregidor.

En ese sentido, Folgueral insistió en que «es falso que no se llegue a tiempo, sino no se nos convocaría» y aseguró contar con la «garantía de que las obras son financieramente sostenibles» en el proyecto aprobado con los votos de cinco grupos y que sirvió para tumbar el presentado por el equipo de Gobierno, al que acusó de no tener «ningún interés» por llevar adelante el paquete de obras aprobado por la oposición.

Críticas al 'catastrazo'

Por otro lado, Folgueral también criticó el «extraordinario deterioro económico que han sufrido los bolsillos de los ciudadanos» como consecuencia del «catastrazo» aplicado por el equipo de Gobierno desde 2016. Según el exalcalde, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) acumula una del 14,4 por ciento desde el inicio del mandato, algo que constituye un «auténtico atraco».

Al respecto, el portavoz de USE Bierzo exigió a los responsables del Consistorio que «den marcha atrás» a una subida provocada en parte por un Real Decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy y en parte por la revisión catastral solicitada el año pasado por el equipo de Gobierno municipal. Según Folgueral, el Ayuntamiento ingresará en el actual ejercicio 3,2 millones de euros más que lo recaudado en 2011.