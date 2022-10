USE Bierzo acusa al alcalde de mentir «cuando afirma que alguien quiso dinamitar el proyecto» del Anillo Verde La formación confirma con la propia Fundación Naturaleza y Hombre que lo que se llevó al último pleno era un convenio entre el Ayuntamiento de Ponferrada y dicha fundación

Los concejales de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Samuel Folgueral y Cristina López.

El grupo municipal USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada acusó al alcalde, Olegario Ramón, de mentir «cuando afirma que alguien quiso dinamitar el proyecto» del Anillo Verde, ya que la formación pudo confirmar a través de la Fundación Naturaleza y Hombre que lo que se llevó al último pleno «no era sino un convenio entre Ayuntamiento y Fundación. Nada que ver con la subvención europea ni con el Anillo Verde en sí, sino con el pago por parte del Consistorio de cantidades que no cubre la ayuda».

Desde USE Bierzo señalaron que mantuvieron contacto con representantes de esta fundación esta misma mañana, a pesar de no haber sido invitados, al igual que el resto de grupos políticos, por el equipo de Gobierno al acto de presentación celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En ese sentido, criticaron que «no fomente la participación», algo que no sorprende a la formación, sobre todo «cuando se trata de ponerle el sello de su partido a lo que pagamos entre todos».

«Perdida la esperanza de que este equipo de gobierno lleve a cabo una gestión transparente, o como mínimo una gestión, nos quedaba el deseo de ser tratados con educación como representantes de la ciudadanía que somos. Pero el manual de protocolo del Ayuntamiento desde 2019 está únicamente en la cabeza de su alcalde, y ahí sólo tiene sitio para sus fobias y obsesiones particulares», concluyeron.