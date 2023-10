El Bergidum acoge el concierto singular de Andrea Motis y Marco Mezquida

Andrea Motis y Marco Mezquida son dos de los artistas más representativos de la escena jazzística y de las músicas improvisadas surgidos en España en los últimos años. Ambos han alcanzado, en sus respectivas carreras, una notable proyección internacional, actuando habitualmente en los festivales y salas más relevantes del mundo. A pesar de residir en la misma ciudad, Barcelona, no habían coincidido nunca sobre un escenario. Tras la propuesta del Festival de Jazz de Barcelona, se han unido en un concierto único que se estrenó con éxito de público y crítica a finales de 2022. El entusiasmo y la emoción que se crearon entre los músicos y espectadores fue la semilla que ha impulsado a Andrea y a Marco a buscar otros escenarios, para compartir esta experiencia con nuevos públicos.

Andrea Motis es cantante, compositora, trompetista y saxofonista. Una de las artistas de jazz españolas de mayor proyección internacional. Tras la repercusión de sus primeros álbumes llegó su primer lanzamiento mundial, Emotional Dance (2017) y, posteriormente, Do outro lado do azul (2019), en Verve, lo que la convirtió en el primer artista español en publicar bajo sellos emblemáticos en la historia del jazz. A lo largo de su carrera Andrea ha colaborado con artistas legendarios como Quincy Jones, Omara Portuondo, Milton Nascimento, Gil Goldstein, la WDR Big Band, Scott Hamilton o, en 2021, junto a Yo-Yo Ma. Ha realizado conciertos en algunos de los escenarios más representativos del jazz del planeta, desde el Tokyo Jazz Festival al Jazz at Lincoln Center de New York.

Marco Mezquida es una de las apariciones más brillantes y prometedoras en la escena musical de la península en décadas y un artista destinado a conquistar cualquier escenario imaginable en el mundo. Licenciado en la Escuela Superior de Música de Cataluña en 2009, ha desarrollado una fulgurante carrera musical que lo ha llevado a actuar en 40 países de cuatro continentes con sus propios proyectos y ha sido convocado por una extensa lista de artistas de primer orden para realizar grabaciones y conciertos por todo el mundo. Ha grabado más de veinte discos liderando sus proyectos, además de más de medio centenar como sideman o colaborador de numerosos proyectos. Su versatilidad musical se muestra siempre capaz de aunar de manera orgánica la música popular y la culta en un cocktail personal de músicas tan diversas que van desde el jazz a la contemporánea, del impresionismo al folklore y el flamenco. Ha actuado y/o grabado junto a grandes figuras, leyendas del jazz, como Lee Konitz, Dave Liebman, Carme Canela, Elliot Zigmund, Jorge Rossy, Billy Hart, Perico Sambeat…