El berciano Unai García, nota más alta de la EBAU en Castilla y León estudiará Arquitectura

El estudiante Unai García Pinto, del Instituto de Enseñanza Secundaria Gil y Carrasco de Ponferrada, ha obtenido la nota más alta de toda Castilla y León en las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), un 10, lo que le permitirá «no tener ningún problema» para estudiar Arquitectura en Madrid el próximo curso.

En declaraciones a la Agencia Ical, el estudiante, que hizo el Bachillerato de Ciencias, reconoce que, aunque se había «preparado bastante» la EBAU, a la que le dedicó «mucho tiempo», no se esperaba la nota obtenida. «Me había salido muy bien, pero nunca me hubiera imaginado la nota, así que cuando me llamaron para informarme, me sorprendió mucho y se lo conté a mis padres, que están muy orgullosos», cuenta.

Además de un 10 en la prueba, Unai obtuvo un 13,964 sobre 14 teniendo en cuenta la fase voluntaria, mientras que en cuanto a la nota definitiva, para la que puntúa un 40 por ciento la prueba y un 60 por ciento el Bachillerato, obtuvo un 9,964. Un Bachillerato que, según explica, «le ha parecido más complicado en segundo que en primero», aunque «al final nada es imposible». Para el logro, destaca que «los profesores le han ayudado muchísimo», de manera que «sin ellos no habría sido posible».

De cara al próximo año, cuando se mudará a Madrid para cursar Arquitectura, el joven se muestra «muy nervioso». Por un lado, siente «pena» por dejar a Ponferrada y a sus amigos, pero, al mismo tiempo, tiene «ilusión de empezar ya y conocer nueva gente».