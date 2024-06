Una berciana compra un piso en Ponferrada y encuentra reliquias únicas del siglo pasado «Los anteriores dueños eran una familia de catedráticos. He encontrado mucho material académico de diferentes años como exámenes y libros»

Exámenes de Bachillerato del año 1952, skis antiguos, imprentillas infantiles de los años 40, comics de zipi zape por 350 pesetas, folletos de las fiestas de La Encina del año 68, títulos de bachillerato de Ponferrada de una mujer en 1945, juegos antiguos, un proyector de cine de Airgam de los años 70 y hasta una tienda de campaña que podría pertenecer a los años de la Guerra Civil.

Estas y muchas más son las reliquias que se ha encontrado una berciana al comprar un piso en la calle Real de Ponferrada, una de las calles más primitivas de la ciudad. «Los anteriores dueños eran una familia de catedráticos. He encontrado mucho material académico de diferentes años. Exámenes, libros...», explica la actual propietaria.

Exámenes del año 65 Ana Gago

«Ellos tenían este piso y el de arriba que todavía está a la venta. Estuvieron viviendo unos 10 años aquí entre los años 60 y 70 y luego se fueron a Madrid a la universidad», explica. Esta berciana empezó a estudiar Historia y es una enamorada de las antigüedades por eso, cuando se encontró con esta enorme colección de piezas «flipé».

«Cuando vi el piso por primera vez, me enamoré de todo. Yo lo compré con los muebles incluidos y cuando entré, ya como propietaria, y empecé a abrir los cajones y vi todo lo que había aluciné. Lo normal hubiese sido vaciar el piso en un día pero he estado tres semanas plastificando todo», señala. Su idea ahora es vender parte de esta colección y quedarse con las cosas más valiosas. «Hay algunas cosas que me voy a quedar como una antigua plancha de hierro, una máquina de coser del siglo pasado o algunos libros», añade.

Una tienda de campaña de la Guerra Civil

La tienda de campaña que data de la Guerra Civil «lo hemos concluido por el tipo de la tela y el tipo de cierre, no tiene cremallera y las costuras son de esa época. Son las típicas que se usaban en el desierto. No sé si sería de alguien que hizo la mili en el Sáhara, como mi abuelo», apunta.

En el folleto de las fiestas de la Virgen de La Encina de 1968 se puede apreciar un programa con muchas diferencias si se compara con el de actualmente. Las fiestas comenzaban el 2 de septiembre y finalizaban el 10 de septiembre. Días en los que se celebraban misas, festivales infantiles, baile, velada de boxeo en la plaza de toros, exposición de sellos, certamen de músicos, fuegos artificiales en la Torre de la Basílica de La Encina, desfile de Gigantes y Cabezudos, tirada de plato con premio de 40.000 pesetas, tirada de pichón con premio de 100.000 pesetas, los premios del Pimiento de Oro a la mejor difusión de motivos bercianos y hasta corrida de toros.

Programa de las fiestas de La Encian del año 1968 Ana Gago

El valor histórico y cultural de los productos que se encontró en este piso es incalculable.

Además de los productos anteriormente citados, esta ponferradina se encontró con un antiguo telescopio, un libro del signo del zodíaco Acuario de 1970, una caja de cuerpos geométricos, exámenes del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Ponferrada donde se puede leer «exámenes 2ªC niñas», figuras de indios y vaqueros, estampas de la Virgen de la Encina y un sinfín de anticuados y valiosos objetos.

Incluso hay postales del año 2005 en el que los antiguos inquilinos describen Ponferrada como «una ciudad pequeña y tranquila» donde «damos largos paseos y visitamos personas y lugares».

Auténticas joyas que describe cómo vivían los ponferradinos en épocas pasadas, cuando las niñas y los niños iban a clases diferentes, cuando las revistas costaban 40 pesetas o cuando los niños jugaban a indios y vaqueros.

