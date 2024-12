Belén de Macario: «Mi padre lo montaba en casa y teníamos horario de visita en el portal»

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 17 de diciembre 2024, 08:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«Llevo el belenismo en la sangre». Y así es. Óscar Manuel es el hijo de Macario, el artesano que dio vida hace 40 años al belen artesano con figuras en movimiento más emblemático del Bierzo.

«Todo es artesano, todo hecho a mano, no hay ninguna figura comprada», destaca el hijo de Macario, que se enorgullece del legado de su padre y de la posibilidad que tiene él ahora de darle nueva vida al Nacimiento artesano. Un belén que puede visitarse un año más en la planta alta del Centro Comercial El Rosal de Ponferrada.

El anfiteatro romano, el mercado, la posada, la sastrería, los Reyes Magos, una persona sacando agua de un pozo, los labradores o una niña columpiándose -la novedad de este edición- conforman tan solo algunas de las escenas que pueden contemplarse en el nacimiento artesano de Macario, que no ha cambiado su nombre a pesar de que él falleció hace ya diez años.

Óscar Manuel recuerda como su padre empezó a montar el belén «hace muchísimos años» en casa. Fue a finales de los 80 del siglo pasado. Sus tías y vecinos llevaban gente a casa a verlo «y cogió fama», señala, lo que les obligó incluso «a poner horario de visita en el portal de casa», destaca. «Vivíamos en un segundo piso y había colas», remarca.

El belén ocupaba casi todo el salón y dio el salto fuera de la casa cuando su hermana lo presentó al concurso que organizaba el Ayuntamiento. «Cuando fueron a juzgarlo el concejal de Cultura de entonces convenció a mi padre para ponerlo en algún sitio público», apunta el hijo de Macario.

Al año siguiente, a comienzos de los años 90, el belén dejó el salón de su casa para dar el salto a la Casa de la Cultura. Año tras año el belén fue creciendo con las nuevas estampas que Macario iba realizando con la habilidad de sus manos. «Mi padre hacía cada vez figuras nuevas de pequeña escala, con muchas más cosas, porque era un belén de muchos años», explica Manuel.

Devorado por las llamas

En la Navidad de 2010 el emblemático belén de Macario fue devorado por las llamas en un incendio cuando se exponía en el Mercado de Abastos de la capital berciana. En un principio se habló del origen del fuego en el sistema eléctrico que alimentaba las piezas mecanizadas pero no fue así. Detrás estuvo la mano del hombre. «Se quemó, bueno realmente lo quemaron, porque la Policía Científica dijo que había sido provocado», lamenta Manuel.

Pero afortunadamente no fue el final. Al cabo de un par de años, el interés del Centro Comercial El Rosal animó a los dos hermanos que convencieron a su padre para ponerse manos a la obra y hacer que el belén resurgiera de sus cenizas cual ave fénix. «Este es nuevo, salvo dos casas», apunta el hijo de Macario. Se trata de dos viviendas (la posada y los músicos con las costureras) que los visitantes pueden distinguir porque se diferencian un poco en el tamaño respecto a las demás, y, además, hay un cartel que así lo indica. Ellas fueron las únicas supervivientes de aquel voraz incendio.

Óscar reconoce que nunca se implicó con su padre en el montaje del tradicional belén «solo diseñaba alguna cosa». Pero con la muerte de su padre en 2014 «me encontré con la tesitura de que o el belén desaparecía o me ponía las pilas». Y se las puso.

Ampliar El nacimiento artesano recrea diferntes escenarios del año I del nacimiento de Cristo. Carmen Ramos

Con la ayuda de su primo José Luis y de su sobrino Alejandro «entre los tres como pudimos lo montamos», recuerda. Fue entonces cuando decidió tomar las riendas y se atrevió él solo a dar el paso y a enriquecerlo creando nuevas escenas y figuras en movimiento. Por continuar la tradición y en honor a su padre ha seguido montando el belén todas las navidades en el mismo escenario. Un trabajo «laborioso» al que dedica unos díez días para ponerlo en pie, a lo que suma el trabajo de la novedad que ofrece cada año y en la que trabaja desde el mes de octubre.

El belén de Macario es uno de los más reconocidos de la comarca con seguidores que repiten cada año en busca de las novedades que va incorporando cada Navidad. «Hay gente asidua que todos los años viene y pregunta cuál es la novedad de este año», asevera el hijo de Macario. Precisamente la novedad de la edición de 2024 es una casa con una niña que se columpia. Al lado se puede contemplar una tintorería con lo que utilizaban en la época para teñir la lana.

Aunque todo el resto es común a años anterior ninguna edición es igual porque el belén de Macario «todos los años tiene una distribución distinta, por lo que la gente que venga a verlo cada año podrá comprobar que está colocado en una disposición diferente», indica Óscar Manuel. La idea es sorprender al visitante «para que no sea repetitivo», subraya.

Un guiño al Bierzo

El misterio, una carpintería, la sinagoga, el castillo, una fuente, el anfiteatro son algunos de los escenarios que alberga el belén de Macario. De momento, no hay un guiño al Bierzo como tenía su padre en el que se quemó con imágenes del Castillo de los Templarios, la Herrería de Compludo y Las Médulas pero su hijo quiere recuperar esta alusión a la comarca y piensa cómo encajarlo por ser fiel al año I del nacimiento de Cristo. «Algo se me ocurrirá», dice.

En este belén hay también una labor histórica que explica a cuantos lo visitan. «La gente que viene, se interesa y pregunta, muchos niños e incluso colegios, y me tomo la libertad de explicarles ciertas cosas». Aspectos curiosos como, por ejemplo, que en el mercado no hay pimientos ni tomates porque vinieron de América, que el carnicero está despiezando un cordero porque los judíos no comen cerdo o la existencia de graffitis «porque en aquella época se pintaban los muros».

Sobre las visitas. el hijo de Macario asegura que «son un goteo costante» que «me enorgullece mucho». Todo ello pasado ya el primer año que reconoce que le dio «un poco de miedo» y al que hizo frente con la ayuda de su sobrino y el aliento de su hermana Beatriz. «Ahora estoy totalmente enganchado, subido al carro, y voy lanzado, realmente si me dieran más sitio más ponía», concluye.