La autora Malenka Ramos presenta su novela 'Los crímenes de Hamlet' en El libro imposible

El miércoles 26 de abril a las 19.00 horas la autora Malenka Ramos presenta su nueva novela 'Los crímenes de Hamlet' en el espacio creativo 'El libro imposible' de Ponferrada, una inquietante novela de terror con tintes sobrenaturales. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Una mezcla de muchas situaciones aterradoras, un lugar con un pasado y personajes muy reales y humanos es el punto de partida de Los crímenes de Hamlet, la nueva e intrigante novela de la escritora ovetense Malenka Ramos. En este libro se retrata con maestría la naturaleza humana en estado puro, uno de los sellos de la autora.

La trama nos sitúa en un pequeño pueblo situado en el norte del país en el que irrumpen el terror y lo sobrenatural. «Muchos lugares tranquilos guardan ciertas historias del pasado y, cuando aparece el primer cuerpo de una mujer flotando en el río, comienzan a suceder situaciones muy extrañas», adelanta la autora. «El sello de un asesino en serie encarcelado hace veinte años marca este crimen y los que vienen después, pero hay algo más turbador y terrorífico que amenaza ese lugar y a todos los personajes, y está en el bosque… Siempre ha estado allí».

Malenka Ramos, que además de escribir novelas de terror también cultiva la literatura erótica –es autora, entre otras, de la aclamada trilogía Venganza–, regresa con una obra misteriosa y atávica inspirada por sus temores reales: «lo que no se ve y nos acecha, lo que no se puede explicar». Tal y como precisa, «a un asesino o criminal puedes encerrarlo o matarlo; es algo real, algo humano que está ahí en nuestra sociedad, pero cuando ese «algo» no se puede tocar o ver y te acecha… Eso sí es aterrador».

La novela nos introduce en una sensación de turbación y desasosiego constante, pero, además, apela a la parte humana. «Cada personaje es distinto; algunos se aman y otros se odian, ocurre lo mismo en la vida real. Solo me gustaría que el lector se meta de lleno en la historia y que la viva», indica su autora.

La autora

Malenka Ramos nació en Oviedo, donde reside en la actualidad. Desde muy joven comenzó escribiendo novelas de misterio y terror. Se dio a conocer por su triología erótica 'Venganza', cuya primera novela saltó al papel después de tener más de un millón de lectores en la red. Actualmente está totalmente volcada en el género de misterio y terror, con obras como 'Lo que habita dentro', 'La figura de arcilla' y 'El que susurra', ganadora junto a otras dos novelas del certamen Tabook's del Festival de Sitges de Terror 2019, y que vio la luz en Rusia. 'Los crímenes de Hamlet' es su última novela.