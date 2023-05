CB asegura que la ZBE se ha diseñado para usar fondos europeos para obras «con fines distintos a la normativa»

Coalición por El Bierzo (CB) aseguró este martes que la Zona de Bajas Emisiones de Ponferrada se ha diseñado «de manera atropellada» y para utilizar fondos europeos para realizar obras «con otros fines muy distintos a los del Real Decreto, lo cual puede suponer numerosos problemas de cara a justificar» esos fondos europeos.

En ese sentido, la formación bercianista criticó que no se hayan establecido aparcamientos disuasorios ni vías alternativas, teniendo en cuenta que «cuando, de manera puntual, se ha cortado el tráfico en la zona centro, la Avenida del Castillo, por un lado, y la Avenida de la Libertad-Puente Centenario y Avenida de El Bierzo, por otro, registran un tráfico intenso y numerosos atascos», lo que, a su juicio, «va a suceder todos los días del año, contrario completamente a lo establecido por el Real Decreto».

También criticaron la «falta de comunicación» del PSOE al respecto, sobre todo con su socio de Gobierno, y fruto de ello «son estos graves errores, que puede llevar a incluso tener que devolver los fondos al no haberse aplicado adecuadamente». «Obviamente, no nos vamos a oponer a realizar obras, como la de la Calle Real, que estaba entre nuestras propuestas, pero lo que desconocíamos, porque no se nos ha informado es la falta de previsión y el diseño erróneo de una Zona de Bajas Emisiones contraria al Real Decreto», añadieron.

Por último, en cuanto a las zonas de especial sensibilidad, CB aseguró que los únicos dos centros educativos -IESVE y Colegio La Inmaculada-Concepcionistas- que se encuentran en la Zona de Bajas Emisiones «limitan directamente con zonas de alto tráfico y no ZBE. Ningún centro sanitario se encuentra en la ZBE ni ninguna Residencia de Ancianos».