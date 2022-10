El PP asegura que los PGE para 2023 son «simplemente dañinos para el futuro de Ponferrada»

El presidente de la Junta local del PP de Ponferrada, Carlos Fernández, pidió a los parlamentarios socialistas, entre ellos la berciana Carmen Morán, que utilicen su «recuperada voz» para reclamar desde su escaño y con su voto el cambio de los presupuestos «para que no se roben a Ponferrada y el Bierzo las inversiones que merece y las que estaban comprometidas para dárselas a otros territorios como Cataluña». «Eso puede ser la preocupación de Sánchez, pero es injustificable el silencio cómplice y entregado de los concejales de Ponferrada, con su alcalde a la cabeza, y de los parlamentarios socialistas», aseguró Fernández.

«A ver si de la que se animan a haber salido para hacer oposición de la oposición, cogen carrerilla, trabajan en algo en Madrid, convencen a sus jefes de que es necesario aumentar los presupuestos para el Bierzo de manera que aparezcan las partidas que prometieron tantas veces y no hemos visto en ninguno de sus presupuestos, y sobre todo, a ver si las que aparecen tienen cifras menos ridículas, para que las obras presupuestadas no necesiten siglos en vez de años para terminarse», añadió.

En ese sentido, los populares consideraron que los socialistas ponferradinos «están mudos» en asuntos como la autovía a Orense, los trenes «que nos quitan», el precio de la luz o la subida de las hipotecas, entre otros. Además, los acusaron de «crear confusión para que se olvide su nefasta manera de gobernar e incluso de tratar de engañar a la gente, como llevan haciendo en los últimos días, desde que se vieron sorprendidos por los problemas de la Fundación que eligieron para asociarse con el anillo verde».

Sobre este asunto, el presidente de la Junta local del PP de Ponferrada recordó que fue Podemos Cantabria, «compañeros de viaje de Olegario», los que cuestionaron a esta fundación, sus métodos, procedimientos y fines y acusó de «irresponsable» al equipo de Gobierno por «no comprobar estos efectos colaterales de sus decisiones». «Que el alcalde y la senadora hagan su trabajo, que no lo están haciendo por estar callados, no sabemos si por vagos o por cómplices, que no cuenten rollos para justificarse y que aunque sea solo por una vez, salgan a defender los intereses de Ponferrada», concluyó.