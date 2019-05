El antídoto a las 'fake news'

Todo partió de una noticia sin contrastar, un linchamiento y un tuit. Al periodista de Diario de León y escritor Carlos Fidalgo se le encendieron las alarmas. Y el resultado empezó a articularse este miércoles en la sede de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) en Ponferrada con la mesa redonda 'Periodismo narrativo en tiempos de noticias falsas', la entradilla de un curso de verano que llegará a la misma institución académica a principios de julio.

La mesa redonda se convirtió en una reivindicación del periodismo narrativo, el que cuenta la realidad «con las armas de la literatura», como respuesta a la «degradación de la profesión», tanto por la irrupción de las 'fake news' como por las prisas y la inmediatez exigidas por la era digital y agravadas en medios locales por «falta de medios y tiempo». «Pero ese periodismo de calidad está muy vivo», subraya Fidalgo al entender que también tiene un amplio eco en la audiencia cuando la oferta ya está muy atomizada: «Una pieza bien escrita, con creatividad, talento y originalidad puede tener tantos 'likes' o más que una pieza contada de forma somera».

«No vale cualquier cosa»

El periodismo narrativo también puede cambiar un Plan General de Ordenación Urbana, como el que en Valladolid se ha adaptado a los contenidos de una serie de reportajes de 'El Norte de Castilla' sobre lugares que se prestan a intimidar principalmente a mujeres como los recogidos en la serie 'Los espacios del miedo', que ha sido replicada en otras cabeceras. Su ideador, Antonio García Encinas, también defendió la calidad ahora que su periódico ha introducido una 'pasarela de pago' en Internet: «Y para que la gente quiera pagar no vale cualquier cosa. Vamos a hacer crónicas diferentes para la campaña electoral. Vamos a volver a ese periodismo narrativo. Creo que tiene mercado».

En tiempos de tribulaciones, conviene abrir un espacio a la reflexión en torno al oficio, dijo el periodista de Diario de León y escritor Emilio Gancedo: «Hay que sentarse a reflexionar sobre qué es periodismo y qué no es periodismo, sobre todo qué no es porque hay informaciones que no son veraces, no están contrastadas y no han sido trabajadas por profesionales».

Y es que la idea surgió de una noticia sin contrastar sobre los atentados del verano de 2017 en Barcelona, el linchamiento por un bulo alimentado por las redes sociales en México y la reflexión de la corresponsal de EFE en Estados Unidos Raquel Godos, para quien «el nuevo periodismo ya no es informar, sino desmentir», identificó casi como anticipo de la figura del 'verificador' con el que los medios han tanteado las mentiras que se han colado en los debates de la última campaña electoral.

El debate sobre el lenguaje inclusivo

«Creo que es importante ser el primero en contar algo, pero es más importante ser el que mejor lo cuenta», apuntó Fidalgo para ver en esta mesa redonda una caja de pandora en la que también se abordó la irrupción de la mujer con la periodista, columnista de La Nueva Crónica y escritora Noemí Sabugal o su escasez en cargos de responsabilidad con la directora de Onda Bierzo, Sonia Linares, antes de abrir el melón de un debate para intentar alcanzar un consenso «entre la eficacia y la visibilidad» en el uso del lenguaje inclusivo.

La mujer también ocupó la intervención que completó las visiones sobre la profesión a través del fotoperiodista José Manuel López, que presentó su proyecto 'Mujeres en conflicto', compuesto por 16 instantáneas captadas por un profesional que ha cubierto noticias en zonas calientes del mundo como Siria o Afganistán. Ahora que la fotografía se ha puesto a tiro de un teléfono móvil, López reivindicó la figura del autor por encima de los medios materiales: «Si tienes algo que contar, el instrumento es lo de menos». Y López seguirá enfocando su objetivo hacia el periodismo narrativo.