Andrés Buelta (VIAs): «Vamos a trabajar para que los ciudadanos de la periferia y la ciudad sean tratados con la misma dignidad»

Andrés Buelta repite al frente de la candidatura de Vecinos Independientes Agrupados (VIAs) a la Alcaldía de Ponferrada. En las pasadas elecciones municipales del 2019 VIAs consiguió 243 votos y se vuelve a presentar con «toda la ilusión» y más experiencia tras cuatro años de aprendizaje y trabajo llevando la voz de las Juntas Vecinales por todo el país. Todo ese trabajo confía en que se vea reflejado en las urnas el próximo 28 de mayo para conseguir representación en un Ayuntamiento cuya relación con las entidades locales menores«deja mucho que desear».

VIAs se presenta por segunda vez a las elecciones en Ponferrada. ¿A la segunda va la vencida para conseguir representación en el Ayuntamiento?

Yo espero que sí, en eso estamos. Tenemos toda la ilusión y hemos mejorado en el sentido de que cuando nos presentamos en el 2019 no teníamos estructura en cuanto a organización. Hoy sí estamos más preparados, llevamos tiempo trabajando a varios niveles, incluso estamos colaborando a nivel de la Junta de Castilla y León en la modificación de la ley de régimen local 1/1998, que es algo que se está haciendo ya en casi todas las comunidades autónomas. Entonces, ahora mismo consideramos que estamos mejor preparados, tenemos más cosas en la mochila para ofrecerle a los ciudadanos de Ponferrada y bueno, entre esa experiencia de cuatro años, aunque sea corta, yo creo que nos tiene que dar unos resultados como mínimo para entrar en el gobierno municipal

Entonces, han sido cuatro años de aprendizaje, ¿no?

Nosotros, de hecho, en la medida de nuestras posibilidades, hemos hecho cosas con el Procurador del Común llevándole quejas sobre todo en el tema de servicios en la zona rural y hemos estado todos los años haciendo impugnaciones o alegaciones a los Presupuestos Municipales, no por hacerlo, sino en base a cuestiones serias, quiero decir que con la ley en la mano llevar estas cosas con un soporte legal significa trabajo y significa dedicarle tiempo y nosotros eso lo hemos hecho.

«Sin financiación los pueblos no pueden crecer»

¿Cómo se encuentra Ponferrada y sus pueblos tras cuatro años de gobierno tripartito?

Yo respeto mucho el trabajo de los demás, pero en el municipio de Ponferrada los problemas más importantes ya vienen de atrás, desde que tenemos la ley 1/1998, que no se ha cumplido ni una sola vez, y lo más preocupante de todo el tema periférico es que no podemos acudir por ejemplo a subvenciones supramunicipales porque tenemos problemas de registro de la propiedad con los bienes comunales y patrimonio de los pueblos y así no podemos ir a ningún sitio. Si encima estamos asfixiados económicamente porque el Ayuntamiento o el gobierno municipal de turno no tiene en cuenta la repercusión de los impuestos que se pagan en la periferia para hacer inversiones anuales en esas zonas pues mal vamos.

VIAs siempre ha defendido el papel fundamental de las Juntas Vecinales en la vida política, ¿cómo es la relación entre Ayuntamiento y estas entidades?

Deja mucho que desear. Por puntuar del uno al diez, le pondría un uno como mucho, porque, para empezar, lo que debe hacer el gobierno municipal es o bien trabajar unos convenios con cada una de las juntas vecinales, porque no hay que olvidarse que cada entidad local menor es una administración y el Ayuntamiento debe hablar con cada una de ellas pero de vis a vis, o sea directamente no como si fueran parvulitos diciéndoles cuatro cosillas. No, hay que hablar de muchas cosas, entre ellas financiación. Por ejemplo, hay mecanismos para repercutir lo que cada zona paga en su zona, tú no puedes estar un año con 250 euros para gastos de gestión y eso para un pueblo de 1500 habitantes es de risa. Es un tema serio, es para llorar más que nada pero los números están ahí y habría que repercutir como mínimo 300 euros por vecino, que es lo lógico después de haber dejado el 70 por ciento para gastos generales.

No puedes crecer, si no tienes financiación no vas a crecer en la vida y vas a otros pueblos y lo primero que pasa es que la gente lucha por sus derechos y aquí nos olvidamos de luchar por los derechos, la ley está ahí y esperamos que el conseguidor de turno nos vaya haciendo una obra o dos al año a su antojo y así no vamos a ningún sitio.

¿Cómo puede VIAs cambiar eso?

Si de nosotros dependiera, después de las elecciones, en los seis meses, para empezar habríamos hecho ya un convenio con cada una de las 17 juntas vecinales. El resto de entidades locales que no tienen capacidad jurídica, que las hay, pues trataríamos de, a pesar de las dificultades de la famosa ley Montoro que nos dijo que desde el año 2012 no se pueden crear este tipo de digamos de administraciones, hay otras fórmulas y yo creo que si todos ponemos la carne en el asador lo conseguiríamos. Es decir, ahí en cada núcleo de población de estos que estoy hablando ya tienen sus representantes democráticos, lo único que hay que apoyarles para que entiendan lo que es el autogobierno, qué dice la ley para saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones y después además tiene la alternativa de poder ir a financiarse a instituciones supra municipales, incluso poder llegar a Europa. Todos estos años los hemos perdido porque no hemos dejado que estas entidades puedan buscar ese otro tipo de financiación, como pueden ser las tasas. Las tasas de las eléctricas aquí hay pueblos que pueden acogerse a ellas pero un tema fundamental para empezar es tener los bienes debidamente registrados y sin eso no vas a ningún sitio.

Además de todo ello, ¿qué necesitan los pueblos de Ponferrada?

Lo que primero que necesitan los autogobierno como he dicho, o sea que les dejes andar que tienen capacidad jurídica y para eso son otras administraciones como la superiores, entonces déjales que se vayan a a la calle que puedan defender los intereses de sus vecinos en base a lo que dice la ley, déjales crecer a ellos individualmente y el que más trabaje pues que se lleve más cosas pero no puedes estar pendiente de la arbitrariedad del gobierno municipal. Si eres de mi sensibilidad política te echo una mano a veces y eso no puede ser, eso no funciona así, el Ayuntamiento tampoco funciona así, tiene sus cosas la Comunidad Autónoma, con el Estado y con Europa, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tiene que pasar con las entidades locales menores que también son administraciones y, después, no solamente el problema está en estas entidades locales menores, los barrios, de hecho, la fragmentación social que hay ahora mismo, vamos a ser doce partidos políticos que nos vamos a presentar, eso no ocurre así porque si, ocurre porque ha habido detrás un arbitrariedad a la hora de tomar decisiones de gobierno y esa arbitrariedad y ese clientelismo, al final, las asociaciones les pasa como a las entidades locales menores, todo Dios cabreado.

¿Y qué propone VIAs para Ponferrada ciudad?

Para Ponferrada ciudad, la responsabilidad que he tomado como candidato a la alcaldía es procurar es trabajar para que tanto los ciudadanos de la periferia como de la ciudad sea tratados con la misma dignidad, que en base a la ley 1/1998 seamos consecuentes respecto a temas tan importantes como puede ser la delimitación territorial, el censo de la población, que está hecho unos zorros, el inventario de bienes, incluso registro patrimonial y después fundamentalmente la financiación, o sea, la capacidad financiera que tiene que tener cada núcleo de población. Nosotros también vamos a trabajar para que en vez de ser arbitrario las decisiones municipales pues sean, sobre todo las grandes obras, consensuadas con las fuerzas políticas previendo que son grandes obras y son necesarias tanto para el municipio como para mejorar la vida de los de los ciudadanos. Como he dicho antes también procuraremos formar a las entidades locales menores, mejor dicho a sus representantes, en el tema de autogobierno de esas administraciones y, por supuesto, cuidarnos muy mucho del tema de los servicios básicos tanto de la ciudad como de la periferia, trabajar para que sean servicios que por lo menos tengan una calidad media o por encima de la media de la provincial, no consentir en ningún caso una calidad de servicios inferiores.

«Hay fragmentación social porque ha habido detrás arbitrariedad en la toma de decisiones»

Con un amplio espectro de formaciones que concurre a estas próximas elecciones municipales, ¿qué puede ofrecer VIAs a diferencia del resto de partidos? ¿Qué puede ofrecer al ciudadano?

Yo si me pongo en el lugar del ciudadano, la verdad es que no sabría qué hacer, porque doce ideas, que me venga uno y me cuente una historia, llega otro y me cuenta otra, no lo sé. Cada uno tendrá seguro sus buenas intenciones, tendrá su razón de ser, pero nosotros lo tenemos muy claro. Yo llevo desde el año 2010 defendiendo prácticamente lo mismo, entonces vamos a seguir en lo mismo, en procurar que se cumpla la ley 1/1998 para la que la gran mayoría de los partidos políticos parece ser que no quieren mirar.

¿Qué papel podría jugar si consigue representación? ¿Se ven como llave de gobierno?

Nosotros no nos vemos como nada ahora mismo, simplemente vamos al día 28 con el deber cumplido, o sea, vamos a seguir trabajando en lo mismo. La diferencia que existe es que después de las elecciones, si fuéramos capaces de entrar en alguna de las pedanías que nos presentamos y pudiéramos entrar en el Ayuntamiento la vida en cierta manera sería más fácil, sobre todo por temas de relación, temas económicos y demás. En ese sentido acabaría ganando no solamente nosotros sino también la ciudadanía, porque nosotros vamos a seguir con todos estos temas que tenemos encauzados. Ya hemos trabajado, lo que pasa que se presentará dentro de 4 o 5 meses las Cortes de Castilla y León, en un borrador en el que se pretende mentalizar o educar o darle a entender a la gente los cambios que se están desarrollando en este tipo de normativas en otras regiones españolas, como está sucediendo en Valencia, en Castilla-La Mancha Extremadura. Andalucía que ya nos lleva mucha ventaja. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando en ese sentido, salvo que ocurrieron cosas muy extrañas. Yo estoy hablando ahora mismo de la idea que yo tenía pero yo soy una parte de un grupo político que puede tomar otras decisiones, pero vamos, a mí lo que me gustaría y espero es seguir con los compromisos que tengo a nivel nacional con gente y en ese sentido yo pienso seguir así.