Álvaro Reguera: «Mi objetivo es llegar a tener un programa como el de Broncano»

Esther Jiménez Ponferrada Lunes, 2 de diciembre 2024, 08:26 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Álvaro Reguera ha saltado al candelero en los últimos días por un vídeo que subió a TikTok, en el que muestra su respuesta más natural y visceral al enterarse de que una de sus ídolos, la cantante Rosalía, comenzó a seguirlo en esa red social.

Todo comenzó cuando reaccionó a un comentario en X -antiguo Twitter- de un chico que comparaba a Quevedo con Rosalía, «me dio mucha rabia porque creo que, según mi opinión personal, Rosalía tiene mucha más calidad musical», comenta Álvaro, que explica que decidió hacer ese vídeo «y, para mi sorpresa, mientras estaba cenando en el cumpleaños de una amiga, me llegó la notificación de que me había empezado a seguir y te puedes imaginar, me volví literalmente loco».

De hecho, el vídeo se ha vuelto viral, con más de 9,6 millones de visualizaciones, lo que ha hecho que solo en dos días el perfil de este joven ponferradino en esta red social haya crecido en 25.000 seguidores. Algo que lo tiene completamente alucinado pero también «encantado».

Y es que con tan solo 16 años, Álvaro Reguera, que en la actualidad está estudiando 1º de Bachillerato, tiene claro que el periodismo y las redes sociales es a lo que se quiere dedicar cuando sea mayor, «a día de hoy es algo que va muy ligado, influye mucho en que te cojan o no para un trabajo, valgas o no valgas porque ahora mismo en el mundo del periodismo existe un gran intrusismo laboral por parte de esas personas».

La imagen y la cultura popular han atraído a este ponferradino desde muy pequeño y está convencido de que sus mayores objetivos en la vida serían «llegar a tener un programa como el que tiene ahora David Broncano, y obviamente dar las Campanadas». En ese sentido asegura con humor que siempre ha tenido un lado «muy joven y otro muy de abuela porque te puedo hablar tanto de Kim Kardashian como de Isabel Pantoja y además de pequeño prefería ver Sálvame a Disney Channel».

Por el momento, sube vídeos a sus redes sociales como un entretenimiento, que comenzó animado por sus amigos. Y aunque en la actualidad ya cuenta con cerca de 29.500 seguidores, no se considera creador de contenido, «no soy nadie, solo Álvaro, no soy Lola Lolita o Marina Rivers, ojalá en el futuro pueda serlo», indica.

«La gente con valores y educación te va a respetar seas como seas»

A su corta edad, Álvaro también ha visto la otra cara de las redes sociales, la que escudándose en el anonimato que dan este tipo de plataformas se dedican a criticar. De hecho, desde que comenzó a subir vídeos «se burlaban de mí por eso, y tanto que se burlaban que ahora me ha empezado a seguir mi ídolo, que también es algo que le rabia a mucha gente, que gente a la que admire yo, en este caso Rosalía, me siga y que en cierta manera me haya reconocido».

De hecho, su reacción, que el propio Álvaro cree que pudo ser «demasiado fanática», recibió muchos comentarios malintencionados pero «es como si a los que me han criticado les empieza a seguir Cristiano Ronaldo o Messi». Aún así, este joven se los esperaba «desde el minuto uno, lo tenía asumido porque desde pequeño se han metido conmigo por ser diferente, porque me guste la moda o porque no me guste el fútbol».

Pero tampoco se imaginaba «que iba a ser tan heavy». Por eso decidió subir otro vídeo haciendo referencia a esos comentarios, «no porque me hubieran afectado, ni muchísimo menos, sino porque me daba rabia que en un futuro va a haber niños, va a haber chavalas o chavales que van a querer empezar a subir contenido a redes sociales y no se van a atrever por culpa de esta gente que lo único que hace es criticar, odiar, y sin motivo ninguno».

Con tan solo 16 años, y una buena cabeza sobre sus hombros, Álvaro Reguera asegura que cuando era más pequeño sí que le afectaban que se metieran con él y pensaba que era él el que tenía que cambiar, pero con el paso de los años «me di cuenta de que la gente que tiene valores y educación te va a respetar seas como seas».

Además, cree que la gente diferente en cualquier aspecto «es la que se encarga de cambiar un poco este mundo, pienso yo, por ejemplo, se le criticaba muchísimo a Lorca cuando se atrevió a decir que era homosexual, se criticó muchísimo a Dalí por su arte, se criticó muchísimo a Marie Curie cuando empezó en el mundo de la ciencia, e incluso a la propia Rosalía cuando empezó a hacer flamenco pop porque decían que era una apropiación cultural y mira tú, todo lo que la criticaron y ha sido la mujer que ha llevado la marca España a nivel internacional, entonces siempre creo que tiene que haber alguien que cambie esos moldes», concluye.