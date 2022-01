Alonso acusa a la Junta de «robar la cartera» a Ponferrada y a la Tebaida

El concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, mostró este jueves su disgusto tras recibir las valoraciones realizadas por la Junta de Castilla y León al proyecto que el Consistorio de la capital berciana presentó para optar a los fondos europeos centrado en la Tebaida Berciana.

En ese sentido, Alonso acusó al Gobierno autonómico de «robar la cartera» a Ponferrada y la Tebaida y afeó la cantidad de errores que contiene ese documento oficial. Errores ortográficos, de sintaxis, confunde pueblos con municipios e incluso utiliza la palabra comarca para referirse a la Tebaida, siendo uno de los principales «puntos débiles» en la valoración.

«La valoración del proyecto es apresurada, sin ningún tipo de criterio y donde se confunde lo principal, es decir, se está dando a entender que la Tebaida es una comarca, que no entienden la relación entre la comarca de la Tebaida y el Ayuntamiento de Ponferrada y se están diciendo cuestiones absolutamente diábolicas para tumbar un proyecto y se está buscando una excusa», apuntó el titular de Medio Rural, que lo considera una falta de respeto a la institución local y a los técnicos que elaboraron la propuesta.

Pide la dimisión de la directora general de Turismo

Iván Alonso también quiso dejar claro que el proyecto pasó el corte del Gobierno de España, del que obtuvo 70 puntos de 100 y fue la Junta la que le dio una puntuación inferior, por lo que no llegó a entrar en ese reparto. Un reparto en el que sí ha entrado la iniciativa presentada por Puente de Domingo Flórez, de la que Alonso se alegra, y también otra en Villadangos del Páramo, «pero no el proyecto de la Tebaida, porque había que darle el placer a otro proyecto de la provincia del que no tenemos ningún dato y alguna vez querríamos saber también qué es lo que se va a hacer en Villadangos».

De este modo, el concejal ponferradino cree que esta valoración es «una vergüenza», por lo que la directora general de Turismo, Estrella Torrecilla, «debería dimitir o la deberían cesar». «Nos han causado un grave perjuicio de 3,4 millons de euros», lamentó y aseguró que volverán a presentar el proyecto a próximas convocatorias «y esperemos que para ese entonces quien vaya a hacer la valoración tenga un poco de justicia al saber valorar un proyecto sobresaliente».

Además, Alonso indicó que el Ayuntamiento de Ponferrada enviará una reclamación formal.