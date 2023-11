El alcalde de Ponferrada pide a Sánchez que «convoque elecciones»

Leonoticias León Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «disuelva las Cortes y convoque elecciones». El regidor le tachó de «mentiroso» y se mostró «ofendido» por las palabras del socialista durante su discurso de investidura.

«Tenemos un presidente que durante su discurso de investidura insultó gravemente a Castilla y León y a sus gentes. Qué le vamos a hacer, Ponferrada y sus gentes estamos dentro de Castilla y León por lo que me di también por ofendido», indicó Morala. Además, añadió que Vox no forma parte del equipo de gobierno de la capital berciana y solo apoyó la investidura. «O no se entera Pedro Sánchez o miente. Es Pedro Sánchez y yo opto porque miente. Es como los malos conductores que aparcan de oídas. En este caso no es un mal conductor, sabe lo que dice, sabe por qué lo dice y miente a sabiendas».

El alcalde cree que Sánchez «hace de la mentira su modo de vida» y «no tiene ninguna credibilidad». «Mantendré la lealtad institucional al Gobierno de España. Vamos a ver cómo conforma su gabinete de ministros». «Es una mala noticia tener este presidente y en estas condiciones». Morala concluyó que la condonación de parte de la deuda de Cataluña «saldrá de los bolsillos de los ponferradinos y bercianos a través de sus impuesto» e indirectamente les afectará ya que no llegarán inversiones necesarias para la comarca.