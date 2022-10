El alcalde de Ponferrada ve «ilusionantes» pero «mejorables» los PGE para El Bierzo

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ve «ilusionantes» pero «mejorables» las partidas de inversión reservadas para la comarca del Bierzo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ramón valora especialmente la apuesta del Gobierno central por la autovía Ponferrada-Orense A-76 con un millón de euros y el hecho de que «por primera vez» se recoja en las cuentas el túnel del Lazo en el Manzanal. «Son unos presupuestos que en algunos aspectos son ilusionantes y en otros realmente mejorables», señaló.

El primer edil de la capital berciana se toma los números de los PGE «con prudencia» y confía, no obstante, en que las inversiones para la comarca en el año 2023 por parte del Ejecutivo central puedan incrementarse «vía enmiendas» y con ello «puedan mejorarse», insistió. «En cuanto a inversiones es defendible el incremento», recalcó.

En sentido, Olegario Ramón puso de manifiesto la confusión inicial que provocan las cuentas generales «porque parece que los números son fríos e interpretables». Por ello y «a falta de un mayor análisis» espera que puedan reforzarse principalmente «en cuanto a inversiones se refiere», aseveró. Un incrementó que resaltó en el caso de los fondos destinados a protección social donde destacó el «espectacular aumento» en aspectos como las pensiones.

Un «empujón» para la A-76

El regidor ponferradino destacó partidas de los PGE como la reservada a la A-76 que «por fin parece que tiene un empujón» así como la «apuesta» por el Centro de Innovación y Emprendimiento en el Territorio que promueve la Uned. «Para mí como presidente del Consorcio es muy importante», apuntó.

Asimismo, puso de relieve que en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para la comarca se recoja una partida de 100.00 euros para el estudio de viabilidad de las reformas necesarias en los túneles del Lazo, en el Manzanal. En este sentido, reclamó que ese estudio «no se difiera a tres años como es el planteamiento presupuestario sino que en lugar de 100.000 euros por año vía enmiendas se dediquen los 300.000 en el presupuesto de 2023 para hacer ese estudio de viabilidad y hacer un avance real», enfatizó. En cuanto a Ciuden, Ramón considera que «no es bueno lo que parece en principio una reducción en el presupuesto».

«Transformación» con fondos europeos

El alcalde de Ponferrada tiene claro, no obstante, que «la transformación de Ponferrada y El Bierzo no va a venir de los Presupuestos Generales del Estado» sino «de la mano de los fondos europeos Next Generation, los fondos de Transición Justa así como proyectos como la nueva planta de fabricación de vidrio de Tvitec o el que se gesta por parte de Emobi y también de la implicación directa de la propia ciudadanía». Por ello invitó precisamente a los ciudadanos a «trabajar en todas las esferas, profesional, personal y laboral, pensando en El Bierzo para también darle un empujón porque desde luego esa transformación general del Bierzo si examinamos los números de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 no va venir por ahí», concluyó.