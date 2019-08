El alcalde de Cacabelos asegura que no gobernará con el PP pero podría llegar a acuerdos puntuales Imagen del último pleno celebrado en Cacabelos. Junior Rodríguez asegura que hasta el momento del único partido que ha recibido propuestas es del PP, mientras que IU y SxC solo han realizado «imposiciones» E.JIMÉNEZ Cacabelos Jueves, 1 agosto 2019, 15:52

El alcalde de Cacabelos, Junior Rodríguez, aseguró este jueves que no gobernará de la mano con el Partido Popular, como así habían vaticinado los dos grupos de izquierdas del consistorio, IU y SxC. Aunque eso no quiere decir que los socialistas no lleguen a acuerdos puntuales con los 'populares' o con cualquiera de las otras formaciones con representación en el Ayuntamiento siempre que sean por el beneficio de los ciudadanos de Cacabelos. «Podemos llegar a ciertos acuerdos, tanto con ellos como con SxC e IU para buscar el beneficio del pueblo, de los vecinos, pero no vamos a gobernar de la mano con ellos, eso que quede claro», apuntó el regidor.

Aún así, Rodríguez señaló que del único que ha recibido propuestas es del PP, mientras que por parte de IU y SxC solo ha recibido «imposiciones». Además, el regidor considera que no se puede obviar a los 'populares' puesto que fueron los que más representación obtuvieron en las pasadas elecciones municipales. «Tienen cinco concejales, más que nosotros, y lo que no se puede hacer es obviarlos y ningunearlos, hay que escucharlos, y aunque sabemos que somos partidos opuestos en beneficio del pueblo tenemos que luchar todos juntos», indicó.

Con este panorama el equipo de gobierno socialista volverá a llevar a pleno -la próxima semana- las asignaciones y retribuciones que ya fueron rechazadas en una sesión plenaria anterior. En ese sentido, el alcalde quiso dejar claro que no se ha incrementado la partida de los sueldos, «simplemente hemos repartido lo que quedaba entre cuatro al igual que hemos repartido el trabajo que antes realizaban siete. Es más tiempo de trabajo, más carga de trabajo, más responsabilidad y eso tiene que ser recompensado de alguna manera».

Noches del Camino

Estas declaraciones fueron realizadas por Junior Rodríguez tras la presentación del programa Noches del Camino, que incluye actividades de ocio y deportivas durante las noches de agosto. Este primer fin de semana girarán en torno a la fiesta de recreación romana Ludus Bergidum Flavium y continuarán con presentaciones de libros, marchas en bicicleta, baile, una marcha popular, conciertos de música y también durante todo el mes los bares de la localidad se sumarán a la III Ruta Peregrina, con pinchos y sorteos para los participantes.