La ministra Teresa Ribera durante la presentación de La Térmica Cultural. / César Sánchez

El PP afirma que el esfuerzo inversor en La Térmica Cultural no responde a las necesidades del Bierzo Los 'populares' critican que, en su visita a la comarca, la ministra Teresa Ribera no haya detallado nada en concreto sobre el proyecto, «tan solo una colección de afirmaciones voluntaristas que no están soportadas por el presupuesto público»