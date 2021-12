Cs advierte de que la disolución de Pongesur llevará a Ponferrada «a la quiebra económica»

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ponferrada, Ruth Morales, denuncia que la disolución de la sociedad mercantil Pongesur, encargada de la gestión del suelo urbano de la ciudad, conllevará un «desembolso millonario» para las arcas públicas y l levará al Consistorio «a la quiebra económica». Después del visto bueno del pleno a la operación, Morales anunció que la formación naranja pedirá responsabilidades a todos los que votaron a favor si sus advertencias se acaban tornando en realidad.

Según puntualizó la edil, su formación no se opone a la desaparición de la sociedad municipal sino a que la operación se lleve a cabo «por motivos puramente políticos e ideológicos» y «a cualquier precio». «Los vecinos de Ponferrada no tienen que pagar los caprichos de este equipo de gobierno», subrayó Morales, que insistió en que «se deberían haber buscado otras opciones dentro de la legalidad, que no conllevaran unas consecuencias económicas desastrosas para las arcas públicas».

En ese sentido, advirtió de que la valoración que lleve a cabo la Agencia Tributaria a efectos del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los activos asumidos por el Ayuntamiento puede ser mucho más elevada que la calculada por los responsables del Consistorio, lo que obligaría al Ayuntamiento a pagar una cantidad millonaria a Hacienda.