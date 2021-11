PP y USE acusan al tripartito de esconderse detrás de los pedáneos para ocultar su «incompetencia» Lamentan que el proyecto de la Tebaida no haya conseguido la subvención de los fondos Next Generation pero consideran que el alcalde vendió «humo» antes de tiempo

Los Grupos Municipales del PP y de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada han criticado la pérdida de la subvención de los fondos Next Generation para el proyecto de la Tebaida. Un proyecto para el que el alcalde, Olegario Ramón, « vendió humo antes de siquiera encender la fogata» y que ambas formaciones lamentaron que no estuviera «bien armado».

«Si los proyectos que estaban muy bien armados se caen a la primera criba, que pasará con los que hagan con la desidia de siempre. Será también culpa de los demás que dan mala imagen a la Tebaida», señaló el portavoz del PP, Marco Morala.

En ese sentido, Morala pidió al equipo de Gobierno que financie directamente este tipo de proyectos, «que será la forma de que se vea algo de dinero en el territorio» y consideró que conformarse con alegar decepción «es una demostración de no saber gobernar». También acusó al concejal de Medio Rural, Ivan Alonso, de «ineficaz», «que lleva casi siete años de abandono del medio rural» y señaló que juntos, tanto el alcalde como el edil, son culpables de «no atender a los pueblos y de no sacar adelante proyectos».

Con ello, el portavoz popular aseguró que ambos se esconden detrás de los pédaneos del municipio para intentar «ocultar el abandono y decadencia a los que tienen sometidos a nuestros pueblos», a los que pidió que, si están satisfechos con la situación de las pedanías, «se lo expliquen a los vecinos, que no lo están». «Qué oportunidad para estar callados en lugar de hacerles desfilar ante el Ayuntamiento precisamente el mismo momento que el gobierno les da la enésima bofetada en forma de denegación de ayudas. Ahora, ¿detrás de quien se esconderán para ocultar su incompetencia y la pérdida de subvenciones que, a pesar de anuncios a bombo y platillo no llegan nunca?», concluyeron los populares.

USE critica la falta de una propuesta «seria»

USE Bierzo también acusó al tripartito de esconderse detrás de los pedáneos para « tapar el bochorno de un gobierno incapaz de atraer una sola inversión que genere empleo al municipio». En ese sentido, su portavoz, Samuel Folgueral, señaló que el presentar «a bombo y platillo ayudas para las que ni siquiera se es capaz de preparar una propuesta seria no trae suerte». «Lo que ocurre es que, por otra parte, no es cuestión de suerte, es cuestión de ponerse a trabajar, ser rigurosos y alejarse de planteamientos catetos y basados en datos inventados para la ocasión», añadió.

Para Folgueral, el gobierno de Ponferrada va «fracaso tras fracaso» y en el caso del proyecto de la Tebaida «ha sido despreciado por su baja calidad técnica, porque a Olegario Ramón le persigue una trayectoria en la que no da pie con bola». Además, consideró «inaceptable» que el regidor mostrara su decepción con el trabajo de Medio Rural «porque bien saben que se presentó como un proyecto transversal junto a la concejalía de Cultura».

Dicha decepción se ha traducido, según USE Bierzo, en una 'vendetta' por parte de Coalición por el Bierzo en la Comisión Informativa de Urbanismo ausentándose de la misma y en la que se votaba para la transmisión de activos y pasivos de Pongesur. Debido a esa ausencia, el equipo de Gobierno ha perdido la votación, en la que toda la oposición ha votado en bloque en contra «porque ya desde un principio el Consistorio admite el pago de 800.000 euros de los bolsillos de la ciudadanía, ya que como se sabe Pongesur no se puede hacer cargo». «Eso sí es una ruina para el Ayuntamiento, y eso sin pensar en que, ojalá nos equivoquemos, la Agencia Tributaria no abra un expediente complementario y el Ayuntamiento acabe asumiendo un quebranto importantísimo. Nosotros no vamos a ser partícipes del capricho de querer disolver una sociedad por el mero hecho de que a Olegario Ramón le da la gana, como si anteriores equipos de gobierno no lo hubiéramos sopesado y antepuesto el interés general a las posiciones ideológicas», concluyó.