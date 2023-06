La acusación particular imputa asesinato en grado de tentativa y otros siete delitos a Pedro Muñoz

Quince años menos un día de cárcel es la pena que deberá cumplir Pedro Muñoz si se le condena por la comisión de un delito de asesinato -en grado de tentativa- contra su exmujer, la abogada Raquel Díaz. Asesinato es el cargo principal que imputa a Muñoz la acusación particular que ejerce el letrado Felipe Patiño, que en el escrito que presentó este lunes en la Audiencia Provincial de León le acusa además de otros siete delitos. En total, la acusación particular de Raquel Díaz solicita para su exmarido 23 años de cárcel menos un día.

«Cuando una persona ataca por sorpresa a su mujer, la agarra por el cuello con una mano, la lanza desde la terraza contra un pozo, baja las escaleras para ir a rematarla y mientras ella está indefensa en el suelo la golpea brutalmente con un bate de grandes dimensiones en la cabeza, continúa golpeándola hasta que la cree muerta, entonces… indudablemente concurren las agravantes de alevosía y ensañamiento».

El salvaje relato lo formula con crudeza el abogado de Raquel Díaz para explicar muy gráficamente por qué ve clara la calificación de asesinato en grado de tentativa que reclama para Pedro Muñoz. A juicio de Patiño, no cabe ninguna duda de que cuando una persona arroja a otra por el balcón, «su intención es matarla, provocarle el mayor daño posible, porque no quiere causar unas lesiones muy graves, ni quiere que quede parapléjica, sino acabar con su vida, porque es absolutamente imposible controlar el resultado de una acción tan tremenda».

Para la acusación particular, la petición de asesinato es la que más se ajusta a los hechos, «a la inequívoca voluntad de Muñoz de acabar con la vida de Raquel».

La fiscal sólo pide «lesiones agravadas»

La tesis que defiende Patiño apunta a la calificación de asesinato para los hechos presuntamente cometidos por Pedro Muñoz el 27 de mayo de 2020 en la finca familiar de Toreno. Las circunstancias de alevosía y ensañamiento que remarca el letrado de Raquel Díaz vendrían a descartar con rotundidad la argumentación del Ministerio Fiscal de calificar los hechos que se juzgarán en la Audiencia Provincial como »lesiones agravadas».

Cabe recordar que la semana pasada la fiscal del caso, María Inés Lescún, llegó a pedir la absolución de Muñoz incluso de un delito de tentativa de homicidio: en su controvertido escrito de acusación, Lescún optaba por calificar los hechos que dejaron a Raquel Díaz postrada en silla de ruedas y con graves daños neurológicos de por vida como meras lesiones.

Para el abogado que defiende los intereses de Raquel Díaz, el principal delito que se le imputa a Pedro Muñoz es el de asesinato en grado de tentativa, que acarrea una pena de quince años menos un día de prisión. También le acusa de tres delitos de maltrato en el ámbito familiar, dos de amenazas en el ámbito familiar, uno de injurias y otro delito de violencia habitual.

En total, la acusación particular pide para Muñoz hasta 23 años menos un día de cárcel por ocho delitos, mientras que en su escrito de acusación el Ministerio Fiscal solicita un máximo de 18 años y 9 meses de prisión por los siete delitos que a su juicio habría cometido el expolítico berciano.

Cuando Raquel intentó pedir auxilio al 112

Además de la notable diferencia en la calificación del delito principal, el mayor contraste entre el escrito de acusación del Ministerio Fiscal y el del representante legal de Raquel Díaz radica en la divergente descripción de los hechos ocurridos en un inexplicable episodio fechado el martes 13 de marzo de 2018.

Frente a la somera exposición de la fiscal, la acusación particular recoge que aquel día, en el domicilio de la pareja, sito en Santo Tomás de las Ollas, «se produjo otra fuerte discusión que terminó en una nueva agresión de Pedro a Raquel, en otro episodio repleto de golpes, insultos y amenazas. En esta ocasión, Raquel llegó a llamar al 112 solicitando ayuda, sin que nadie llegara a socorrerla. Pedro Muñoz había advertido repetidamente a Raquel de que los Servicios de Emergencias del 112 no acudirían a ninguna solicitud de asistencia. Y así efectivamente sucedió este día, en que el aviso 2018/01866 remitido por el servicio del 112 a la Policía Local de Ponferrada 'mujer pide auxilio a gritos y llorando y un hombre intenta tranquilizarla' fue sustituido por el aviso 'ruidos/molestias vecinos', haciéndose destacar en las notas de la ficha de la asistencia en la aplicación Eurocop el nombre de Pedro Muñoz y un domicilio de su anterior matrimonio».

Patiño considera «imprescindible» llamar a declarar a los agentes locales que no socorrieron a Raquel cuando llamó desesperada al 112 en 2018

Según declaraciones de Raquel Díaz a Leonoticias en marzo de este año, la pareja mantenía esa noche «una más de las muchas discusiones» de su turbulenta relación. «También aquel día me golpeó y me agarró por el cuello, y conseguí llamar al 112 sin que él se diera cuenta, pero no pude hablar».

Durante la instrucción del caso que llevará al exmarido de Raquel a un juicio que sigue sin fecha más de tres años después, no se dio respuesta a las incógnitas sobre esa llamada de auxilio en ninguno de los interrogatorios. Aunque fueron llamados a declarar dos agentes municipales y el jefe de la Policía Local, ninguno ha explicado aún por qué en la ficha con los datos de Raquel Díaz alguien incluyó una dirección que no fue nunca la de ella y que coincidía con la vivienda que ocupa la primera mujer de Muñoz. Tampoco por ahora ha habido respuesta a por qué en la parte inferior de la ficha, en el apartado 'Notas', alguien había registrado el nombre de Pedro Muñoz.

Las declaraciones en sede judicial de los agentes intervinientes en la actuación de aquel 13 de marzo y la del jefe de la Policía Local de Ponferrada llevaron a la fiscal que instruía el caso en el Juzgado número 5 de Ponferrada a instar la apertura de una causa separada (sólo contra los agentes), un procedimiento judicial que fue sobreseído provisionalmente y que ahora intentará reabrir la defensa de Raquel Díaz.

Los testigos que no pide la fiscal

Pese a ese inaceptable episodio ocurrido dos años antes de lo acaecido en Toreno en mayo de 2020, llama poderosamente la atención que para la vista que llevará a juicio a Pedro Muñoz -previsiblemente antes de que termine este año- el Ministerio Fiscal no haya solicitado las testificales de ninguno de los agentes intervinientes aquella noche, ni del máximo responsable de los policías municipales de Ponferrada, Arturo Pereira. Todos ellos serán llamados a declarar por la acusación particular de Raquel Díaz: Patiño sí considera sus testimonios «imprescindibles» para el total esclarecimiento de los hechos.

Mismas secuelas, diferente indemnización

En lo que sí coinciden los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y la acusación particular es en la descripción de la larga ristra de secuelas físicas y neorológicas que padecerá Raquel el resto de su vida, una terrible enumeración de daños por los que la fiscal solicita una indemnización de 1.120.098 euros, mientras que el abogado de la víctima reclama 2.334.642 euros.