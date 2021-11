CB acusa a la portavoz de Cs de «deslealtad institucional» por sus críticas al proyecto de la Tebaida

Coalición por El Bierzo (CB) acusa a la portavoz municipal de Cs, Ruth Morales, de «deslealtad institucional» por sus críticas a la exclusión del proyecto de la Tebaida Berciana de los fondos europeos Next Generation. Los bercianistas critican el «obvio desconocimiento» de la iniciativa por parte de Morales que «se atreve a descalificarlo, poniendo en duda el trabajo y los conocimientos aportados por la Asociación Berciana de Agricultores, la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local, el Proyecto Genadii, la Fundación Hospital de la Reina, empresas locales del sector tecnológico de televisión digital terrestre, e internet, y los técnicos que lo han realizado», explicaron.

Desde CB aseguran que este proyecto «es un trabajo sobresaliente muy similar y con los mismo técnicos, pero de mucha mayor extensión, que el que se ha realizado para Villanueva de Valdueza y que ha recibido 400.000 euros». De hecho, subrayan que «si el proyecto no fuera más que satisfactorio no habría recibido, lastrado por una valoración subjetiva, 69 puntos de los 70 que son necesarios y hubiera quedado descartado sumado a los 13 que no entraron en valoración puntuable».

«No hay duda de la deslealtad institucional que representan estas declaraciones de la portavoz de Ciudadanos. En vez de defender el proyecto ante los miembros de su partido que gobiernan la Junta de Castilla y León, su interés gira en desprestigiarlo y buscar supuestas ganancias políticas», lamentaron desde las filas bercianistas. No tienen duda de que la «desagradable» conversación mantenida por el concejal de Medio Rural, Iván Alonso, con la directora general de Turismo, María Estrella Torrecilla (designada dentro de una de las Consejerías de Ciudadanos) «ha sido el motivo por el que se ha activado el espectáculo titiritero de Cs, siendo Ruth Morales una especie de muñeco de ventriloquia de la directora general». «Vergonzoso que los intereses de partido queden por encima de los de sus conciudadanos», subrayaron.

Para CB lo que llama la atención es que los fondos tengan una estructura de reparto, «lo cual indica que lo que ha primado en la valoración de los proyectos son unos intereses muy distintos a la calidad y adecuación del proyecto». «Son este tipo de tejemanejes los que dan vergüenza ajena en Europa y por la que los españoles siempre estamos en el punto de mira Europa ante sospechas de amiguismos y corruptelas cuando se trata de fondos europeos», recalcaron.

Los bercianistas esperan conocer las puntuaciones de todos los proyectos así como cuál ha sido la iniciativa que ha desbancado a la Tebaida. «Presumen de transparencia y aún no conocemos el reparto de los fondos entre los 18 proyectos, de los que casualmente 14 se los han llevado instituciones gobernadas por el PP», concluyeron.