Actividades para disfrutar con niños en las fiestas de la Encina

Unas fiestas de la Encina participativas con un programa de actividades diseñado para todos, también para los más pequeños.

Muchas son los actos organizados por el Ayuntamiento de Ponferrada pensando especialmente en los niños y niñas, que son los que siempre ponen la nota de alegría y en estas fiestas no va a ser menos.

Sin duda la Ciudad Mágica Cima 2024 hará la delicias de los más pequeños en el parque del Temple. Hinchables, pintacaras y una multitud de talleres e iniciativas garantizarán estos días el disfrute y la ilusión con momentos para recordar. Pero hay muchos más.

Aquí te dejamos todas las propuestas, lugares y horarios para disfrutar con vuestros peques.

Lunes 2 de septiembre

11:00 a 14:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. 37 EDICIÓN. Apertura de los talleres. Parque del Temple.

17:00 a 20:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. 37 EDICIÓN. Apertura de los talleres. Parque del Temple.

19:00 h.- APERTURA RECINTO FERIAL. Hora sin ruido, de 19:00 a 20:00h. Explanada recinto.

20:00 h.- CIRCO SIN RED - «Dooppiozero» Carpadiem. Circo contemporáneo que nos regala un viaje en el tiempo y en los sentimientos. Para todos los públicos. Entrada gratuita. Colegio CEIP Peñalba.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA. Grupos infantiles: Lunares, Salameras, Alegría, Fusión Flamenca, Azuquita y Meneito. Junto a la Estación de Autobuses.

Martes 3 de septiembre

11:00 a 14:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. 37 EDICIÓN. Apertura de los talleres. Parque del Temple.

17:00 a 20:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. 37 EDICIÓN. Apertura de los talleres. Parque del Temple.

19:00 h.- APERTURA RECINTO FERIAL DÍA ESPECIAL DEL NIÑO. Hora sin ruido, de 19:00 a 20:00h. Explanada recinto.

20:00 h.- CIRCO SIN RED - «Sinsolo» Aquí Faltan7. Circo contemporáneo que expresa emociones y narrativas a través del cuerpo en movimiento. Entrada gratuita. Colegio CEIP Peñalba.

Miércoles 4 de septiembre

11:00 a 14:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. 37 EDICIÓN. Apertura de los talleres. Parque del Temple.

17:00 a 20:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. 37 EDICIÓN. Apertura de los talleres. Parque del Temple.

19:00 h.- APERTURA RECINTO FERIAL. Hora sin ruido, de 19:00 a 20:00 h. Explanada recinto.

Jueves 5 de septiembre

11:00 a 13:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. 37 EDICIÓN. Apertura de los talleres. Parque del Temple.

17:00 a 20:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. 37 EDICIÓN. Apertura de los talleres. Parque del Temple.

18:00 h.- MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Jardines del Sil.

19:00 h.- APERTURA DEL RECINTO FERIAL. Hora sin ruido, de 19:00 a 20:00 h. Explanada recinto.

21:00 h.- ACTUACIÓN SHADO EL MAGO. La terracita de El Rosal. Centro Comercial El Rosal.

Viernes 6 de septiembre

11:00 a 13:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. 37 EDICIÓN. Apertura de los talleres. Parque del Temple.

11:00 a 14:30 h.- MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Jardines del Sil.

11:30 h.- GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido: pl. del Ayuntamiento, pl. de la Encina, c/ Gil y Carrasco, av. del Castillo, pl. Fernando Miranda, Ciudad Mágica, av. Portugal, C/ La Asunción, c/ M.ª Eugenia Millaret, Auditorio Municipal, acompañados por tamboritero.

12:00 h.- MERCADO MEDIEVAL. Pregón inaugural del mercado por la corporación municipal, acompañados de pasacalles a cargo de 'Turdión medieval'; 'Los cómicos han llegado'; 'El tinglao medieval', junto con el cetrero y alguna de sus aves rapaces. Jardines del Sil.

12:30 h.- PASACALLES con la Asociación cultural Abelladeira. Recorrido: c/ Gil y Carrasco, pl. de la Encina, pl. del Ayuntamiento y Feria de la Cerámica.

13:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. 37 EDICIÓN. Cierre de todos los talleres y clausura de la Ciudad Mágica 2024. Parque del Temple.

18:00 h.- MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Jardines del Sil.

19:00 h.- APERTURA DEL RECINTO FERIAL. Hora sin ruido, de 19:00 a 20:00h. Explanada recinto.

19:00 h.- PASACALLES, del grupo folclórico cultural Alegría Berciana. En la pl. de los Cantos y avd. Galicia (Cuatrovientos).

19:00 h.- PASACALLES, con el grupo de danzas y gaitas El Castro. Recorrido: C/ Gil y Carrasco, pl. de la Encina, pl. del Ayuntamiento y pl. Tierno Galván.

19:00 h.- PASACALLES con banda de gaitas del Centro de Galicia en Ponferrada. Recorrido: Pl. John Lennon, av. América, pl. Ángel Cacharron y av. Huertas del Sacramento.

19:00 h.- PASACALLES con la banda de gaitas Castro Bergidum. Recorrido: C/ Doctor Fleming, c/ La Paz, pl. Julio Lazúrtegui, av. de España, pl. Fernando Miranda, av. Valdés y parque Provincia del Bierzo.

Sábado 7 de septiembre

11:00 h.- GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido: pl. del Ayuntamiento, c/ Ancha, Carrasca, paseo San Antonio, c/ Saturnino Cachón, Feria Cerámica, pl. del Ayuntamiento, c/ Jardines, c/ Paraisín, pl. de la Encina, pl. del Ayuntamiento, acompañados por tamboritero.

11:00 a 14:30 h.- MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Y Jardines del Sil.

11:30 a 14:00 h.- II FERIA DE JUVENTUD ARTESANA Y EMPRENDEDORA. Consejo Local de la Juventud de Ponferrada (punto de información juvenil).

12:30 h.- PASACALLES con el grupo folclórico cultural Templarios de Oza. Avenida de la Martina (Flores del Sil).

17:30 a 21:00 h.- II FERIA DE JUVENTUD ARTESANA Y EMPRENDEDORA. Consejo Local de la Juventud de Ponferrada (Punto de información juvenil).

18:00 h.- MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Y Jardines del Sil.

19:00 h.- APERTURA RECINTO FERIAL. Hora sin ruido, de 19:00 a 20:00h. Explanada recinto.

19:00 h.- PASACALLES con la banda de gaitas de Fuentesnuevas. Recorrido: pl. John Lennon, av. América, pl. Ángel Cacharron, av. Huertas del Sacramento.

19:00 h.- PASACALLES con el grupo de danzas y gaitas El Castro. Recorrido: c/ La Paz, c/ El Cristo, avd. Pérez Colino, pl. Navaliegos, c/ Sierra Pambley y pl. Fernando Miranda.

21:00 h.- ACTUACIÓN LUIS PIEDRAHITA. La terracita de El Rosal. Centro Comercial El Rosal.

23:55 h.- GRAN SESIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de Pirotecnia Pibierzo. Entorno Puente del Centenario.

Domingo 8 de septiembre

10:30 a 14:30 h.- TRIAL. Inmediaciones de Roldán.

11:00 h.- GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde el ayuntamiento para incorporarse a la Procesión Solemne de la Virgen de la Encina. Plaza Ayuntamiento.

18:00 h.- MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Jardines del Sil.

19:00 h.- APERTURA DEL RECINTO FERIAL. Hora sin ruido, de 19:00 a 20:00 h. Explanada recinto.

19:00 h.- TRADICIONAL DESFILE DE CARROZAS, GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido: av. Portugal, gta. Templario, puente Nuevo del Ferrocarril, av. Valdés, Camino de Santiago, pl. Lazurtegui, av. La Puebla, c/ General Vives, gta. de la Carrasca y c/ Ancha hacia el Ayuntamiento. Organiza: Ayuntamiento de Ponferrada. Colabora: Asociación de Peñas de Ponferrada.

Lunes 9 de septiembre

11:00 h.- GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido: pl. del Ayuntamiento, paseo San Antonio, c/ Caribe, av. América, pl. de las Nieves, c/ Rañadero, pl. del Ayuntamiento acompañados por tamboritero.

11:00 a 14:30 h.- MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Jardines del Sil.

19:00 h.- PASACALLES con la banda de gaitas Fuentesnuevas. Avenida de la Martina (Flores del Sil).

19:00 h.- PASACALLES con la Asociación Cultural Abelladeira. Recorrido: pl. John Lennon, av. América, pl. Ángel Cacharron, av. Huertas del Sacramento.

19:00 h.- PASACALLES con el grupo folclórico cultural Templarios del Oza. Recorrido: c/ Doctor Fleming, c/ La Paz, pl. Julio Lazúrtegui, av. de España, pl. Fernando Miranda, av. Valdés, Parque Provincia del Bierzo.

19:00 h.- PASACALLES con la banda de gaitas Castro Bergidum. Recorrido: c/ Gil y Carrasco, pl. de la Encina, pl. del Ayuntamiento y pl. Tierno Galván.

19:00 h.- PASACALLES con banda de gaitas del Centro de Galicia en Ponferrada. Recorrido: Pl. de los Cantos y av. Galicia (Cuatrovientos).