La abstención de los dos concejales del PRB permite al tripartito de Ponferrada aprobar los presupuestos municipales Las cuentas, que se elevan a 77 millones de euros con 11,7 en inversiones, recibieron el voto en contra del Partido Popular, Ciudadanos y USE Bierzo

El Ayuntamiento de Ponferrada aprobó este vierne en el Pleno ordinario correspondiente al mes de enero los presupuestos municipales de 2023 por los 12 votos a favor de los concejales del tripartito conformado por PSOE, Coalición por el Bierzo (CB) y Podemos , 11 en contra del Partido Popular (PP), Ciudadanos y USE Bierzo y dos abstenciones de los ediles del PRB. Precisamente las dos abstenciones del PRB han sido claves para que el equipo de gobierno que preside el socialista Olegario Ramón haya podido sacar adelante las cuentas.

El documento presupuestario contempla unas partidas de ingresos y gastos totales de 77.140.695 euros, con un importante incremento de 11,5 millones de euros respecto al del año 2022 (65.542.343 euros) y en el que destaca el apartado de inversiones, con 11.762.551 euros.

La concejala de Hacienda, Mabel Fernández, hizo hincapié en la reducción de la deuda, pues si en 2019 ascendía a 27.101.000 euros, en el ejercicio de 2022 se cerró con 22.345.949,69 euros, 4.755.050,31 euros menos, lo que supone una reducción del 17,54 % en este periodo).

La edil defendió que se trata de un presupuesto «ambicioso, que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos» y que considera «realista, útil y de marcado carácter social». Está pensado, añadió, «para la solidaridad, el progreso social, la reactivación económica y para corregir desigualdades. Creemos en un modelo de ciudad y en ese sentido trabajamos».

El concejal no adscrito, Manuel de la Fuente, rechazó unas cuentas en las que ve «afán recaudatorio y una elevada presión fiscal». Para la portavoz de Ciudadanos, Ruth Morales, son «claramente continuistas y no acometen los verdaderos problemas del municipio, lastrado por el incremento constante del gasto ordinario». Considera también que las políticas fiscales asfixian a los vecinos de Ponferrada.

El portavoz del PP, Marco Moral, justificó el voto en contra de su grupo al considerar que acumulan «una inconsistencia presupuestaria que vaticina el peor escenario entre lo que prometen que van a recibir y lo que reciban y ejecuten». El presupuesto, dijo, está «manifiestamente dopado financieramente», con previsiones de ingresos de dudoso cumplimiento y endeudarán al Consistorio en 633.000 euros más. Recalcó que «son malos y condenan a Ponferrada al abismo económico y a una menor actividad de empleo. Son antisociales, confiscatorios y van a dejar al Ayuntamiento en una clara situación pre-concursal», por lo que añadió que su rechazo supone «una enmienda a la totalidad» de la gestión del tripartido PSOE-Podemos-CB y los calificó de «trampantojo de año electoral».

Desde USE Bierzo, Samuel Folgueral lamentó la política que atribuyó al equipo de gobierno de «recaudar de manera muy amplia y no invertir», además de acusarles de no gestionar adecuadamente el municipio.

Por su parte, Tarsicio Carballo, como portavoz del Partido Regionalista del Bierzo, insistió en su discurso regionalista y mostró su firme voluntad de transformar la ciudad «si, como todo parece indicar, a partir de mayo vamos a gobernar el ayuntamiento de Ponferrada».

Pleno ordinario celebrado este vierne en el Ayuntamiento de Ponferrada.

La portavoz de Podemos, Lorena González, quiso destacar el aumento de las inversiones y las prestaciones sociales y la mejora de los servicios públicos, además de la reducción de la deuda. «Somos conscientes de que queda mucho por hacer, pero se necesitan representantes públicos que sean capaces de trabajar juntos y revertir la falta de industrialización», manifestó.

Iván Alonso, como portavoz de Coalición por el Bierzo remarcó su voluntad de seguir trabajando «en el ánimo de la responsabilidad y de saber qué es lo bueno para el municipio». «Es evidente que formamos parte de un equipo de gobierno e intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible» añadió después de calificar el presupuesto de «muy ambicioso».

El alcalde cerró el turno de intervenciones antes de aprobarse unos presupuestos que, dijo, «no son perfectos, pero no son el desastre, el fin del mundo como dice parte de la oposición» y de resaltar que incrementan las ayuda sociales y las inversiones en los pueblos. «Ya hay folclore preelectoral, pero no digamos mentiras», pidió y reclamó también «más altura de miras en el futuro» antes de mostrar su deseo de que los grupos políticos no se vean «tan mediatizados por la proximidad de las elecciones».

Inversiones

En cuanto a los números del presupuestos municipal de Ponferrada para 2023 destaca el gasto corriente en bienes y servicios en apartados tan importantes como el mantenimiento de instalaciones deportivas, información y promoción turística, desarrollo local y memoria democrática.

Por lo que respecta a inversiones sobresalen proyectos como Ponferrada 4.0 Aire Limpio y Calidad de Vida con 1.658.407,85, correspondientes a la anualidad de 2023, porque el proyecto total se eleva a casi 4 millones de euros; Anillo Verde, con 881.482,02 euros a ejecutar en 2023; Sostenibilidad Turística en Destino, con 871.466 euros para este ejercicio del total de 3,16 millones del proyecto; dinamización del mercado y el comercio locales 366.456 euros; mejora en la dotación de los servicios de prevención y extinción de incendios (1.941.585,44 euros); y accesibilidad y mejora de la eficiencia energética en centros escolares de Ponferrada (1.174.065,11 euros).

Asimismo, cabe destacar la inversión de 776.095,34 euros en vías públicas, en el plan de renovación de aceras y mobiliario urbano, que se incrementará con la partida de remanentes cuando se determinen. En medio rural destaca una partida inversora de 476.000 euros; y en la rehabilitación energética del edificio de calle ancha 48 para viviendas sociales.