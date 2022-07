Los abogados de oficio de exigen una nueva ley de Justicia Gratuita que cubra todas sus actuaciones

La Abogacía de Oficio de Ponferrada se ha concentrado este martes a las puertas del Juzgado de la capital berciana para denunciar el retraso por parte del Ministerio de Justicia del pago de sus retribuciones desde el pasado mes de febrero. «Nosotros estamos ahí los 365 días, llevamos todos los asuntos que se nos encomiendan y a día de hoy el último pago que hemos recibido es del mes de febrero», señaló Yolanda Álvarez, presidenta de la delegación del Bierzo del Colegio de Abogados de León.

Además de esa «escasa retribución» que no han recibido, los abogados denunciaron también que la mayor parte de las actuaciones que realizan día a día «no se encuentran dentro del baremo por el que el Ministerio nos paga». Por ello, llevan años reclamando una nueva Ley de Justicia Gratuita -la actual data de 1996- «para dar cobertura a todas esas actuaciones que realizamos y no se nos pagan», añadió.

En ese sentido, Yolanda Álvarez puso como ejemplo que las personas jurídicas no están incluidas como sujetos de justicia gratuita, «con lo cual los juzgados nos obligan, como es lógico, porque todo investigado tiene derecho a tener una asistencia letrada, pero como no podemos hacer un expediente de justicia gratuita esos procedimientos completos penales no se nos abonan».

La presidenta la delegación lamentó, a su vez, que el Ministerio «saca pecho» de tener uno de los mejores sistemas de asistencia gratuita del mundo «pero luego no nos tienen idéntica consideración a la hora de abonar nuestra retribución».