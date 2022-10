Abiertos los accesos al monte Pajariel tras no detectarse la presencia del oso en los últimos días Agentes medioambientales, patrullas oso de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León de la Junta y patrullas de la Policía Municipal de Ponferrada realizaron trabajos de detección, rastreo y vigilancia durante el fin de semana

Los usuarios del monte Pajariel de Ponferrada ya podrán volver a transitar sus caminos, después de que la Junta de Castilla y León haya acordado este lunes la apertura de los accesos tras no detectarse la presencia del ejemplar de oso pardo en los últimos días.

La decisión de cerrar de forma cautelar y preventiva dichos accesos debido al intenso uso público del monte, sobre todo el fin de semana, se adoptó después de que se registraran dos avistamientos del oso, uno de ellos en el casco urbano de Ponferrada y otro en las proximidades del monte Pajariel.

El objetivo del cierre fue para «poder llevar a cabo trabajos de seguimiento y vigilancia en la zona con la intención de poder localizar al ejemplar, evaluar su comportamiento y, si este correspondiese con un comportamiento habituado, poder aplicar las medidas de disuasión o condicionamiento negativo que están reflejadas en el Protocolo para la Intervención con Osos en la Cordillera Cantábrica aprobado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el 24 de enero de 2019», apuntaron fuentes del Gobierno autonómico.

Así, las mismas fuentes señalaron que desde el viernes 14 de octubre se realizó una campaña de información a los cotos de caza de la zona y una valoración del entorno del monte Pajariel desde el punto de vista de la biología de la especie, «identificándose buenas zonas de encame y de alimentación, fundamentalmente higueras, sotos de castaños y viñedos abandonados, en las que se centraron los trabajos de seguimiento y vigilancia», no detectándose la presencia del ejemplar.

A pesar de no haber detectado la presencia del oso durante el fin de semana, los trabajos de vigilancia por parte de los equipos de la Junta de Castilla y León y de la Policía Municipal de Ponferrada continuarán de forma preventiva por la cantidad de alimento todavía disponible en la zona.

No obstante, piden que los usuarios del monte Pajariel paseen a los perros con correa en las zonas cerradas, que no se salgan de los senderos, no hacer actividades recreativas en las horas nocturnas, y, en el caso de ver al oso o rastros compatibles con su presencia -huellas o excrementos-, que avisen de forma inmediata al 112 para que los equipos de la Junta y la Policía Local puedan hacer un correcto seguimiento.

«En caso de avistar el oso no acercarse a él y hablar en voz alta para delatar nuestra presencia y que este no se vea sorprendido. Hay que tener en cuenta que es difícil que se produzca un encuentro fortuito con un oso, además el oso en todo momento pretenderá huir sin ser visto y más en este caso al tratarse de un ejemplar joven en dispersión que está buscando nuevos territorios. Aun así, es fundamental aplicar estas recomendaciones para evitar encuentros fortuitos», añaden.

Con todo ello, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ponferrada han querido agradecer a los vecinos el «comportamiento cívico y la buena aceptación» que han mostrado ante las medidas cautelares adoptadas durante este fin de semana.