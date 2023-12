Más de 130 faros alumbran la calle Real

Ana Gago Ponferrada Lunes, 11 de diciembre 2023, 08:19 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En la calle Real de Ponferrada hay una luz que siempre brilla y un bar que parece tener mar. Hay que adentrarse en su interior para darse cuenta de que no es uno, si no más de 130 los destellos que no desaparecen. El bar El Faro tiene algo especial y sus clientes lo saben. Será por eso, que a lo largo de estos tres años —desde que María y Miguel abrieron el negocio— no han parado de recibir faros de diferentes partes de España, e incluso del mundo. Cada uno con una forma, tamaño y color diferente pero, sobre todo, con su historia particular.

El Faro debe el nombre a su dueña. «Yo soy una enamorada de los faros, soy una fanática de la Costa Da Morte, del mar y de los faros en general», explica María. Sin embargo, la colección de faros que tienen en el bar surgió de una forma espontánea por parte de sus clientes. «Es verdad que nosotros tenemos un mural, que es muy fotografiado, que tiene un faro y una frase que dice Donde el silencio siempre esconde algo más que palabras, y es como nuestro símbolo». Pero, «nosotros solo hemos comprado cuatro faros», señala la regente. Mural característico de El Faro de Ponferrada. Ana Gago. El primer faro «Un día un cliente nos preguntó que a qué se debía el nombre de El Faro, se marchó de vacaciones a Tenerife y nos trajo el primer faro. Después, uno de nuestros camareros se fue de vacaciones y nos trajo otro faro y la gente nos empezó a preguntar. Y fue a partir de ahí cuando los clientes nos empezaron a traer faros en todas sus formas», explica María. Cuadros, relojes de madera, botes de cristal, fotos, imanes y hasta un faro con las piedras volcánicas de Canarias. Los faros que alumbran PonferradaVer 39 fotos María con una botella de orujo en forma de faro. Ana Gago. Tienen faros de muchas ciudades y pueblos de costa de España, pero también tienen faros internacionales. «El primer faro que nos trajeron del extranjero fue el de Santo Domingo». María tiene todos los faros marchados con el nombre de cada cliente, el lugar del que proviene y la fecha en la que se lo regalaron. «El primer faro nos lo regalaron en febrero de 2021 y tres años después tenemos más de 130 faros», señala. El hecho de que «los clientes tengan sus faros en el bar, crea algo especial entre ellos y nosotros. Algunos vienen con sus familiares y les enseñan el faro que nos han regalado», añade la propietaria. «Yo a día de hoy aún alucino porque no solo nos los regalan clientes de todos los días si no algunos que vienen de vez en cuando». El logo de este bar es un faro, como no podía ser de otra manera, sobre un ancla de un barco. Se dice que los faros guían y es probable que los clientes de María y Miguel hayan sentido la necesidad de colocar en la capital del Bierzo un trocito de tierra firme en la que desconectar. Los faros sirven de referencia para aquellos que deben surcar las movidas aguas de los océanos. Una conexión entre la tierra firme y el agua, entre lo tangible y aquello que no se puede controlar. Quizá por ello, atraigan y creen una unión tan especial. No obstante, en estos tres años, María ha sabido ganarse a sus clientes y se lo demuestran en forma de diferentes faros. Tercer aniversario Este 15 de diciembre, El Faro celebra su tercer aniversario con sorteos y sorpresas para los clientes que hayan pedido consumiciones a lo largo de esa semana. ¿Habrá algún faro? Por el momento, este bar de Ponferrada seguirá alumbrando la calle Real desde cada una de las pequeñas torres que alberga en su interior.

Ponferrada