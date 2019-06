Vicky Llorente renueva en Embutidos Pajariel Bembibre La ala-pívot renueva con el equipo del Bierzo Alto. / CBB La ala-pívot de Lanús, que cumplió 23 años recientemente, fue una de las piezas más importantes durante el pasado curso en el equipo dirigido por Pepe Vázquez CCB Bembibre Lunes, 10 junio 2019, 16:58

El Embutidos Pajariel Bembibre va poco a poco dando forma a su octavo proyecto en la máxima categoría del baloncesto femenino en España. Tras anunciar la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Pepe Vázquez y la incorporación de una rookie americana de gran nivel como Brooke Salas, el club de la villa del Boeza ha acordado una tercera renovación que se une a las Alejandra Quirante y Heleen Nauwelaers: Vicky Llorente, que fue otra de las piezas básicas del conjunto bembibrense que consiguió la permanencia en la Liga DIA con gran solvencia el pasado curso, firma por una temporada más con la escuadra berciana.

La ala-pívot argentina, que cumplió recientemente 23 años y será una de las capitanas del conjunto dirigido por Pepe Vázquez, cumplirá de este modo su quinta campaña en la ahora denominada Liga DIA tras su paso por Lointek Gernika durante tres temporadas. Con una experiencia dilatada con su selección y en la Liga de su país –jugó en el Atlético Lanús, Proyección 2020 y Vélez Sarsfield–, afronta esta nueva temporada con ilusión. «Es un honor volver a representar a este proyecto, representar a esta afición y a este pueblo, y más aún este año como segunda capitana», enfatizó.

Agradecida por la confianza del cuerpo técnico

Durante la pasada campaña, la internacional argentina demostró una notable progresión en su juego y su aportación, confirmando las expectativas depositadas en una jugadora de la que se espera que siga evolucionando en distintas facetas del juego para volver a ser importante en los planteamientos del preparador compostelano. Ya lo fue en su primer año en El Bierzo, siendo la cuarta jugadora con más minutos en pista y sumando en ataque y en defensa. De hecho, promedió casi 8 puntos y cerca de 6 rebotes.

Sobre esa primera experiencia en El Bierzo, Llorente consideró que «en lo individual me ayudó y me hizo evolucionar en muchos aspectos. Tuve muchos minutos y conté con la confianza que me dio y transmitió Pepe en cada partido y cada entrenamiento», explicó la interior de Lanús, que apuntó que «eso me ha ayudado a ganar experiencia, a sentirme cada vez más cómoda en la Liga y a terminar de asentarme en mi estilo de juego. Estas sensaciones nos permitieron crecer como equipo», puntualizó.

Pepe Vázquez, feliz porque «ha decidido apostar por nuestro proyecto»

Por su parte, el técnico del cuadro rojillo, Pepe Vázquez, se mostró muy feliz al poder contar con una de las jugadoras más importantes en su equipo durante la última temporada. «Es importante mantener al mayor número posible de piezas importantes respecto a la pasada campaña», afirmó el preparador compostelano, que recordó que «su aportación fue más que notable. Me alegro mucho porque Vicky ha decidido apostar por nuestro proyecto», apostilló.

Además, el adiestrador santiagués confió en que Llorente siga evolucionando y teniendo un papel importante en su equipo. «Es una jugadora que, dada su juventud, va a crecer más», opinó Vázquez, que añadió que «este año debe refrendar lo que consiguió el año pasado y dar un paso más al frente en algunos aspectos de su juego. Más allá de que juegue más o menos, es una jugadora importante que va a jugar minutos de calidad, minutos importantes», subrayó.

«Trabajaremos e intentaremos competir lo máximo posible»

Y si el míster gallego tienes buena palabras para la jugadora, ella no escatima elogios para su entrenador: «He valorado positivamente para renovar la continuidad de Pepe. Me ha dado la seguridad de que trabajaremos e intentaremos competir lo máximo posible durante toda la temporada y trataremos de formar un bloque como la pasada campaña», argumentó la jugadora del cuadro rojillo.

Asimismo, admitió que se sintió muy querida en la capital del Bierzo Alto: «Una de las cosas que me ha motivado para renovar es lo bien que me trataron la temporada pasada la directiva del club y la gente del pueblo. Todos me recibieron muy bien y me hicieron sentir parte de su familia y de Bembibre desde el primer momento», recordó la segunda capitana de la escuadra berciana.

«Espero dar lo mejor de mí»

Por otro lado, la jugadora de Lanús quiso valorar el salto de calidad que está experimentando la Liga DIA gracias a los fichajes que se están produciendo en las últimas semanas. «Me gustan mucho los movimientos que ha tenido el mercado en esta post-temporada», apuntó la interior rojilla, que añadió que «hay fichajes de mucho nivel, cambios de jugadoras a equipos nuevos. Me ilusiona y motiva mucho», comentó la internacional argentina, que aseguró que «tengo muchas ganas de comenzar la temporada que viene».

De cara a esa próxima campaña, afirmó Llorente que «espero dar lo mejor de mí, trabajar junto a mi equipo para hacerlo lo mejor posible y plasmar en la pista la experiencia y la confianza que gané la pasada temporada. Siempre adecuando mi juego a lo que el entrenador y el equipo quiera y necesiten de mí», puntualizó la número 5 de la escuadra bembibrense, que agregó que «me ilusiona mucho el proyecto del club con Pepe como entrenador. Me motiva que hayan renovado varias de las compañeras con las que conseguimos formar un vestuario muy unido y fuerte y que ya conocemos la manera de trabajar de Pepe y del club», precisó la de Lanús, que opinó que «son puntos a favor. Ojalá se vea reflejado con buenos resultados», concluyó.