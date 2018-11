La 'supernena' Lydia Valentín Lydia Valentín muestra orgullosa en sus redes sociales su premio. La haltera leonesa junto a Ona Carbonell y Amaya Valdemoro ha reicbido el premio entregado por Cartoon Network LEONOTICIAS León Miércoles, 28 noviembre 2018, 20:19

La haltera leonesa Lydia Valentín ha sumado otro premio más a su trayectoria: el premio Supernenas.

Con motivo del 20 aniversario de la serie de dibujos animados, Cartoon Network ha otorgado estos galardones que pretenden visibilizar la labor de mujeres de todos los ámbitos que se han convertido en referentes. Junto a Lydia Valentín han sido premiadas también Ona Carbonell y Amaya Valdemoro .

Cartoon Network ha querido reconocer a estas tres deportistas su contribución a la divulgación de valores positivos como el afán de superación, el trabajo en equipo y la constancia.

La leonesa ha afirmado que para ser Supernena no hacen falta poderes, sino trabajo, disciplina y un objetivo claro. Si tienes todo esto, de ahí salen los superpoderes. «Me importa mucho que los premios estén relacionados con unos dibujos que enseñan que no solo hay superhéroes, sino que también existen las superheroínas».

