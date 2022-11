El salto al fútbol profesional del portero berciano Luis Miguel Ibáñez El ex jugador del Atlético Bembibre forma parte de la plantilla del FC Ordino, que milita en la primera división de Andorra

El portero berciano Luis Miguel Ibáñez Lera, ex jugador del Atlético Bembibre, sigue dando pasos en su carrera futbolística, en este caso en la LLIGA MULTISEGUR ASSEGURANCES, primera división de Andorra, de la mano del FC Ordino.

Este verano al cancerbero le llegó la oferta para jugar en Andorra con el objetivo de entrar en el fútbol profesional, en una liga donde comparte terreno de juego con ex jugadores de primera división española como Carlos Kameni (Málaga), Aridai (Mallorca), Victor Casadesus (Levante) y otros ex jugadores de las principales ligas europeas. También comparte vestuario con jugadores como Jonathan Estrada, ex jugador de la Real Sociedad y Millonarios Colombia

En este nuevo reto, Ibáñez busca con su equipo alcanzar las primera posiciones de la tabla y así conseguir una plaza para jugar las previas de Champions League que se concede al primer clasificado y Conference League, que se concede al segundo y al campeón de la copa de Andorra.