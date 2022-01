«Me apetece mucho que mis hijos me puedan ver competir»

Es un momento dado, notó que algo no iba como siempre. Lo que solía disfrutar, saborear, degustar, se había convertido en una carga, en una obligación. Lo hacía porque tenía que hacerlo, no porque lo deseara. Y paró de forma indefinida hasta encontrar de nuevo eso que le había enamorado al atletismo.

Fue así como en 2019, Sabina Asenjo hizo un alto en su carrera profesional. Ya en Nueva Zelanda y tras ser olímpica en Río 2016, la berciana necesita reencontrarse con la pasión por el deporte tras llegar a un punto de «agotamiento físico y mental». Desconectó y buscó una vida cotidiana, normal, un día a día que pudiera tener cualquier mujer.

Y, entonces, llegó Martín, su primer hijo, que ahora tiene dos años, al que en agosto se unió Tristán. Y volvió a toparse con ese amor por el deporte, que le ha hecho regresar al deporte de élite, como ya hicieran otros grandes nombres del deporte mundial como Serena Williams, Allyson Felix o la vasca Maialen Chorraut – con oro olímpico después de ser madre -. «Quería tener esa sensación de echar de menos entrenar y competir. La maternidad me cambió la vida y empecé a echar de menos el atletismo, del que nunca me desenganché del todo puesto que mi familia y mis amigos están muy ligados a él».

Las 'enseñanzas' durante el parón

Asenjo, en este tiempo, ha aprendido a valorar lo logrado, el «privilegio» que supone dedicarse a lo que siempre le ha apasionado y que ahora vuelve a vivir de una forma especial, pero diferente. Tras hacer cosas «tan estúpidas y normales» como disfrutar de un viaje o ir a la playa, placeres de los que el deporte le privaba por el «continuo cuidado de la forma».

En mayo regresó a España para «no quedarnos solos con dos niños en Nueva Zelanda, con las fronteras cerradas por la pandemia» y encontrar, así, el apoyo y el refugio de su familia. Y, entonces, tras dar a luz a Tristán, apareció su entrenador, Manolo Martínez, para decirle que tenía que volver. «No tuvo que insistir mucho, no me hice de rogar. Tenía ganas de entrenar y de volver con los compañeros de toda la vida».

«Lo que antes era mi rutina, el atletismo, ahora es un pasatiempo y lo disfruto mucho más» Sabina aSENJO, SOBRE SU NUEVA VIDA

Pero el atletismo ha cobrado una dimensión diferente para la lanzadora de Lillo de Bierzo, que viaja dos días a la semana al CAR de León y, el resto de su preparación, la realiza en casa. «Lo que antes era mi rutina, ahora es un pasatiempo. Disfruto más el entrenamiento que antes y, después, empieza mi vida. Es, incluso, bueno, porque la cabeza no tiene tiempo para darle la vuelta a las cosas. Tienes otras prioridades y el atletismo es un momento de esparcimiento», señala Asenjo a leonoticias.

En su localidad natal tiene un pequeño gimnasio montado en casa «desde mis inicios, cuando estaba allí» y lanza en una prado anexo a su vivienda con la ayuda de su padre, que recoge sus discos... y de su hijo mayor, Martín: «Él está por allí dando vueltas, hace sentadillas conmigo, el gesto de lanzar...».

«Me gustaría que mis hijos fuesen también deportistas»

A Sabina Asenjo le gusta que sus hijos la vean entrenar y el siguiente paso es que la vean competir. «Me hace mucha ilusión. Quiero volver a competir, en especial, para que me vean ellos». Y ese día esta cercano y podría ser este mismo sábado en un control del CAR de León o, como muy tarde, el último fin de semana del mes de enero.

Y, claro está, la gustaría que sus hijos también fuesen deportistas, especialmente por los «valores» que transmite en todos los ámbitos de la vida. Con un abuelo paterno que fue un gran atleta de 400 metros, José María Gómez Velasco, el mayor, Martín, le dice a su madre que «él lo va a ser también» mientras que a Tristán, con sólo cuatro meses de vida, le ve más «lanzador».

Sabina Asenjo, durante la entrevista con leonoticias en el CAR de León. / D. González «No tienes ni una ayuda para ser madre y deportista de élite» Sabina Asenjo ha reclamado también un mayor apoyo a la maternidad en general, y en el ámbito del deporte en partido. «España tiene un grave problema de natalidad y no se ayuda a las familias a tener hijos». La atleta berciana asegura que, pese a que se va «mejorando» en la conciliación y los permisos de maternidad, aún son escasos: «No puedes dejar a un niño de cuatro meses en la guardería, necesitas el apoyo de tu familia». Estas dificultades se multiplican en el mundo del deporte, afirma, donde «no tienes ni una sola ayuda». «Muchas deportistas son madres al finalizar su carrera y, si vuelven, es porque tienen un gran apoyo familiar». «Yo no he recibido ni una sola ayuda, ni un pequeño apoyo económico y así es muy difícil ser madre y deportista de élite».

En lo deportivo, Asenjo ha vuelto con la técnica «muy automatizada» y sin grandes problemas en este ámbito, pero sí reconoce que le está costando más en el aspecto físico. «Es complicado volver a encontrarse bien tan rápido tras un parón tan largo y dos embarazos. Hay ejercicios que me cuestan más, pero es todo cuestión de tiempo», afirma.

Su reto: volver a ser competitiva

Su primer objetivo será estar en los Campeonatos de España de atletismo al aire libre (entre el 24 y el 26 de junio en Nerja, Málaga), donde la berciana quiere «ser competitiva otra vez y estar adelante», pero sin marcarse como reto ganar o subir al podio: «Quiero estar en torno a 50 metros en mis marcas, porque creo que es casi imposible regresar al nivel de hace cuatro o cinco años».

Pero la ambición, intrínseca en Sabina Asenjo, le hace soñar y, aunque hace un año veía imposible aspirar a París 2024, ahora empieza a pensar «que no es un locura». «Es algo que me empieza a rondar la cabeza. No me veía capaz de ser olímpica de nuevo, pero me gusta lanzar y entrenar. No me veo mal y cada día, me parece menos locura plantearme ser olímpico o, al menos, atleta internacional de nuevo», ha explicado.

«Hace un año, no me veía capaz de volver a ser olímpica. Ahora, cada día que pasa, lo veo cada vez menos locura» sABINA aSENJO, SOBRE pARÍS 2024

Bajo la atenta mirada de Martín y de Tristán e, incluso, con la ayuda de ellos, sobre todo en el ámbito anímico, Sabina Asenjo regresa. «No me podía retirar así, si lo hubiera hecho, me habría arrepentido. Ahora entreno, me encuentro bien, disfruto mucho... y lo veo cada vez más lejos».

Con el sueño de volver a ser olímpico, de volver a ser campeona de España y de dedicárselo a sus dos hijos, los que le mostraron la senda para recuperar la pasión por el atletismo.