Yuri: «Llevo muchos años en Ponferrada y jugar un playoff a Primera es el sueño que me queda por cumplir»

Si en Ponferrada se pronuncia la palabra 'leyenda', automática aparece su nombre en la mente de cualquier berciano. Yuri de Souza (1982) es brasileño porque así lo dice su partida de nacimiento, pero realmente se siente ponferradino, una ciudad a la que llegó en 2009 y que no ha podido separar de su vida.

Solo un pequeño periodo de tiempo en China fue la interrupción de este romance que, a la postre, lo hizo más fuerte. Hijo adoptivo de El Bierzo, capitán eterno de la Deportiva y un goleador que traspasará generaciones, sabe que su presente está en El Toralín… pero también su futuro.

Jugador con más partidos en la historia del club y también el hombre con más goles que ha vestido la blanquiazul, a sus 40 años se siente bien, en plena forma y con ganas y motivación para seguir batiendo récords, engordando números y cumpliendo sueños.

Estadísticas de Segunda Resultados y clasificación de Segunda

¿Cómo valora el inicio de temporada?

Esta categoría siempre es muy competitiva y para mí, este año hay mejores plantillas que en temporadas previas. Empezamos bien, ganando las dos primeras jornadas, pero hemos entrado en un bache. Sabemos que tenemos una buena plantilla, con jugadores que van a mejorar en el futuro y, ante todo, tenemos ilusión y ganas. Esto es muy largo y necesitamos cierto nivel para lograr un colchón de puntos que nos permitan tener un año tranquilo.

Viven, además, una etapa de transición tras la salida de Bolo y esas grandes cuatro temporadas con él. ¿Cómo se están adaptando?

Es importante mantener la base de la temporada pasada y, aunque ha venido un entrenador con una idea nueva, nos estamos adaptando bien y vamos a ir a mejor. Hay veces que cuesta un poco más al principio, pero tenemos ganas e ilusión, que es lo importante para lograr los objetivos.

Yuri, durante la entrevista con leonoticias en El Toralín. / DG

¿Qué les pide nuevo el entrenador actual, José Gomes?

Es un sistema diferente al de Bolo, porque al nuevo entrenador le gusta tener más el balón, salir jugando desde atrás y tener más posesión. Cree que con eso es más fácil ganar a los partidos y llegar al gol y lo intentamos hacer de la mejor manera posible. Bolo digamos que mezclaba más los estilos, jugando en largo unos días, otros a tener más el balón… Son entrenadores diferentes y nosotros intentamos hacer lo que nos pide, llevar a cabo esa idea de mayor posesión.

Es una propuesta atractiva en la que, aparentemente, fallan los números defensivos

Sabemos que es un riesgo jugar así pero también somos conscientes de que si superamos la primera línea de presión podemos llegar con mayor facilidad al gol. Hablamos de la defensa, pero es una tarea de todo el equipo hoy en día. Todos tenemos que defender juntos y atacar en bloque, es muy importante, dentro y fuera del campo, estar juntos y unidos. Corremos esos riesgos e intentamos ajustar lo mejor posible la defensa.

«Con esta idea corremos riesgos, pero podemos llegar con más facilidad al gol» El estilo

Las últimas temporadas, especialmente las últimas dos, han sido muy buenas. ¿Eso pesa en el vestuario?

No, no, no le damos vueltas. Intentamos jugar y afrontar la temporada con la famosa frase del 'partido a partido'. Pero siempre tenemos esa ilusión y esas ganas de poder jugar un playoff de ascenso a Primera. Yo, particularmente, llevo muchos aquí y es el sueño que me queda por cumplir y trataremos de conseguirlo. Sabemos que es muy difícil, porque hay grandes equipos y jugadores con nivel de Primera, pero la ilusión es gigantesta. Vamos a poner todo de nuestra parte para conseguir.

¿El objetivo sigue siendo la permanencia, al menos de inicio?

Sí, sin duda, lo primero es lograr la permanencia y luego soñar con otroas cosas, porque sabemos que volver a repetir una actuación como el año pasado es muy complicado en esta categoría tan competida, donde el último puede ganar al primero. Intentaremos lograr lapermanencia cuando antes, con humildad y trabajo, que son los grandes valores de este club, y ya se verá lo que se puede alcanzar más adelante.

Lleva muchos años en Ponferrada ya. ¿Se le da el verdadero valor a estar tantas temporadas en Segunda o todavía no se ha tomado conciencia de lo que supone?

Hay mucha gente que sí que lo valora y otra que aún no lo ve. Pero la mayoría sí que sabe lo complicado que es, no sólo estar ahí, sino mantenerse. Llevamos ya algunos años en Segunda y cada temporada tenemos que seguir demostrar que El Bierzo quiere continuar en el fútbol profesional, que la Ponferradina es una referencia para muchos tanto como club como por esos valores de humildad y trabajo.

¿Qué ha encontrado en Ponferrada para echar raíces en esta ciudad?

Sobre todo el cariño de la gente, que no lo he recibido en ningún lugar, y el ambiente de fútbol que se vive en cada partido. Es una afición muy especial y toda la gente que rodea al club también. Recibo un cariño enorme cada día y estoy muy orgulloso de ello. Trato de recompensarlo todo dentro del campo porque, para muchos, sé que soy una referencia, un ejemplo a seguir y aportar todo lo que puedo.

«Me encanta el cariño de la gente. Sé que soy un ejemplo a seguir y trato de devolverlo aportando todo lo que tengo» Identidad berciana

¿Yuri es ya más berciano o brasileño?

(Risas) Las dos cosas. El año pasado me nombraron Hijo Predilecto del Bierzo, fue todo un honor y es algo que guardo con mucho cariño y, sin ninguna duda, soy brasileño y berciano, con mucho orgullo.

¿En qué punto de su carrera se encuentra? ¿Está en forma?

Me encuentro muy bien, es verdad que tengo ya 40 años, que no lo parece (risas) pero me encuentr bastante bien, con muchas ganas e ilusión, con la de un niño de 20 años que está empezando. Y ahí sigo, dando guerra, y voy a defender esta camiseta y este escudo hasta que el cuerpo aguante con mucho trabajo y humildad para dar el máximo cada día. Sé que va quedando menos para la retirada y sé que tengo que darlo todo para seguir dando alegrías.

Yuri, jugador de la Deportiva, en la entrevista con leonoticias. / DG

¿Hasta cuándo tiene cuerda Yuri? ¿Piensa ya en la retirada?

Sinceramente, no lo pienso, porque sé que puede estar próximo, algo normal con 40 años, pero no lo pienso. Lo que hago es disfrutar de cada entrenamiento y cada partido con muchas ganas e ilusión.

«Es fundamental cuidarse mucho y tener la ilusión de un chaval para mantener este nivel con 40 años» veteranía

Hay otros ejemplos como Rubén Castro y Jorge Molina, goleadores a los 40. ¿Cuál es el secreto?

Con mucho trabajo y dedicación. Hay que cuidar mucho la alimentación y el descanso también, pero sobre todo ilusión y ganas. Para poder jugar a este nivel hay que cuidar muchos detalles, pero sobre todo es esa ilusión.

¿Qué mensaje lanza a la afición para esta temporada?

Les pido que sigan apoyando como siempre, es importantísimo, especialmente en casa. Nos dan un plus que nosotros notamos y sin ellos no somos los mismos.