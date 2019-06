Yuri: «Todos, afición y jugadores, tenemos que apretar hasta el último minuto de partido» Yuri de Souza, durante la rueda de prensa de este jueves. / SDP El capitán de la Ponferradina no confía solo en el resultado favorable obtenido en el partido de ida en Alicante y asegura que tienen que comenzar «muy concentrados» porque el Hércules «seguramente va a venir a por todas» E.JIMÉNEZ Ponferrada Jueves, 27 junio 2019, 17:17

Solo quedan dos días para el partido de vuelta de la última eliminatoria del play off de ascenso, poco más de 48 horas para que los jugadores de la Ponferradina salten al campo ante su afición con el objetivo de intentar materializar el tan ansiado ascenso a Segunda División. Tienen todo a su favor pero los blanquiazules no se confían porque el rival, el Hércules, «seguramente va a venir a por todas para conseguir el ascenso y nosotros tenemos que entrar a ganar el partido porque todavía no hay nada hecho», aseguró este jueves el capitán de la Deportiva, Yuri de Souza.

El brasileño ve fundamental empezar «muy concentrados» puesto que los alicantinos «van a venir a meter un gol al principio para intentar enganchar al equipo al partido». Por ello cree que el error más grande sería entrar relajados, «si entramos relajados, nos comen», indicó. «Es verdad que en nuestra casa somos bastante fuertes pero tenemos que entrar a ganar, con humildad, respetando al rival, que es lo que hicimos tanto en liga como en play off porque sabemos que enfrente hay un equipo muy bueno», apuntó.

La Ponferradina contará con un Toralín completamente lleno, «un motivo más para salir a ganar el partido». «En nuestra casa, en El Toralín, la gente va a estar apoyándonos a muerte y sabemos que cuando El Toralín aprieta es complicado que nos ganen pero seguimos trabajando con la misma humildad, con el mismo trabajo de siempre para conseguir el objetivo», añadió Yuri.

Para el brasileño las celebraciones no se pueden adelantar, «no hemos ganado nada todavía» y considera que todos, afición y jugadores, «tenemos que apretar hasta el último minuto, que apriete El Toralín».

El capitan blanquiazul también quiso dar las gracias a todos los aficionados que han soportado largas horas de cola para hacerse con una entrada y sobre todo a los que, a pesar de todo, no la consiguieron. «Yo entiendo que muchos quieran venir y no tienen su entrada pero desde ya darles las gracias a todos, los que van a estar apoyando tanto aquí en El Toralín como en casa y en los bares», concluyó.