La Ponferradina aumenta ligeramente su límite salarial

La Deportiva aumenta ligeramente su límite salarial tras el mercado de invierno. El conjunto berciano pasa de 5,8 millones a seis, un aumneto que supone poco más de un cuatro por ciento.

La Ponferradina realizó una serie de ajustes en su plantilla durante la última ventana de fichajes del mes de enero. El club realizó dos salidas e incorporó a dos futbolistas.

Dos salidas, dos entradas

Miguel Baeza, cedido por parte del Celta de Vigo, y Juan Hernández, llegado en forma de traspaso a El Bierzo, fueron las dos caras nuevas en el plantel que dirige Jon Pérez Bolo.

Además, el club canceló la cesión de Juan Camilo Becerra y liberó la ficha de Dani Romera. el ariete almeriense ha puesto rumbo al Nàstic de Tarragona.

Gráfico proporcionado por LaLiga en el que se muestra los cambios en los límites salariales de los equipos de la Liga Santander y de la Liga Smartbank. / LaLiga

Sin límites en el césped

Dos salidas y dos entradas que sitúan el margen de maniobra de la Ponferradina como el sexto más bajo de toda la categoría. Un límite que no se ve reflejado en el rendimiento del equipo, asentado desde las primeras jornadas del campeonato en puestos de playoff.

El Barcelona ha visto caer de los 97 millones a -144 millones de euros (de 106 a -158 millones de dólares) su límite salarial desde septiembre pasado, mientras el Real Madrid se mantiene como el equipo con más margen.

Frente a los azulgranas, los merengues mantienen su límite de septiembre pasado en los 739 millones de euros (861 millones de dólares), según cifras de LaLiga dadas a conocer este lunes después de la actualización hecha tras el mercado de enero.

El Barça, inmerso en una situación económica muy delicada, ya había visto caer su límite salarial en septiembre pasado un 70% respecto a enero de 2021 pasando de 382 millones de euros (445 millones de dólares) a 97 millones de euros.

El FC Barcelona, lastrado por los fichajes

La nueva bajada del tope salarial con que cuenta el equipo se produce tras sus movimientos en la pasada ventana de fichajes para firmar a Ferran Torres, Adama Traoré, Dani Alves y Pierre-Emerick Aubameyang.

De estos fichajes, sólo en uno, el de Ferran Torres, tuvo que pagar 55 millones de euros (60 millones de dólares) al Manchester City, mientras que Alves llegó libre y Traoré y Aubameyang son cesiones.

Actualizado varias veces a lo largo de cada temporada, el límite salarial es el monto que los clubes se pueden gastar en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo.

El Real Madrid cuenta con el límite más amplio

Este límite también incluye el gasto en filiales, cantera y otras secciones, y de superarlo pueden ser sancionados, aunque se contemplan casos específicos para sobrepasarlo.

El tope salarial se calcula en base a la diferencia entre los ingresos (publicidad, venta de jugadores, patrocinios, derechos de TV, etc.) y los costes estructurales (salarios no deportivos, costes de explotación, compra de jugadores, etc.).

Frente al Barça, único equipo de los 42 equipos de primera y segunda división que tiene un límite negativo, el Real Madrid se mantiene como el conjunto con mayor margen salarial.

Por detrás del Real Madrid, se sitúa el Sevilla, que ha visto bajar ligeramente su margen de los 200 millones de euros en septiembre a 199 millones actualmente (219 millones de dólares a 218 millones de dólares).

El tercer mejor situado es el Atlético de Madrid con 161 millones de euros (176 millones de dólares).