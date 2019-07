Nacho Gil elogia a Jon Pérez Bolo en sus presentación: «El míster sabe transmitir esa intensidad que se necesita en Segunda» Imagen de Nacho Gil. El extremo valenciano ha afirmado en rueda de prensa que «la Ponferradina es un club top» y que ya solamente piensa en el club berciano porque «es quien ha apostado en mi» DANIEL MELCÓN León Miércoles, 24 julio 2019, 19:59

Nacho Gil ya ha sido presentado como nuevo jugador de la SD Ponferradina. El extremo zurdo procedente del Valencia ha jugado esta última temporada cedido en el Elche, y anteriormente, en el primer equipo valencianista. Sobre esta última campaña ha expresado que «el año pasado fue muy complicado, en el que pude empezar a jugar a partir de enero», sin embargo, «eso ya es pasado y ahora solo me centro en la Ponfe, que es quien ha apostado en mi».

El valenciano ya está a las órdenes de Jon Pérez Bolo, intentando ganarse un puesto en el once titular, algo que ansía puesto que él mismo afirma que «necesito ahora mismo esa estabilidad».

Asegura además que «la Ponferradina es un club top» y que no se lo pensó dos veces a la hora de fichar por el club berciano. «Nada más hablar con el mister y con Tomás antes de venir aquí, me transmitieron cosas muy buenas y no lo dudé», explica el valenciano.

Sobre cómo está el equipo, Nacho Gil afirmó que, aunque «llevamos muy poquito com para ver cosas», «en los entrenamientos estoy viendo que hay un grupo muy bueno, que el míster sabe transmitir esa intensidad que se necesita en Segunda».

Un equipo que ya cuenta con los hermanos Valcarce y Fullana, jugadores contentos por la confianza que pusieron el club en ellos.