Gomes: «Ahora mismo, todos pensamos en ascender. A mitad de temporada veremos cuál es nuestro lugar»

Un currículum extenso y conocido por su paso por el Almería para el público español hacen de José Gomes (1970) una apuesta importante de la Deportiva para su banquillo. Con esa vitola de técnico experimentado, con una idea de juego atractiva y las ganas de quitarse la espina que se le quedó clavada en Almería, el luso está dando sus primeros pasos.

Alegre en el trato personal, con toques bromistas por momentos y, ante todo, una gran humildad y una toma de conciencia de qué es Ponferrada y qué quieren los aficionados de la Deportiva, reconoce que el inicio no es el mejor, pero confía en dar la vuelta a la situación.

Porque, ante todo, José Gomes confía en el plan, en su plan, para llevar a un puesto ilusionante al club berciano. Y evitando que cualquier pasado cercano, que la etapa de Bolo, pueda pensarle. Es más, se lo toma como un acicate más.

¿Por qué la Deportiva?

Ya conocía este club de venir con el Almería. La forma en la que el público aprieta, el ambiente que generan... es motivador. Sentir que la gente está siempre apoyando a su equipo lo es. Una vez conoces el club por dentro, te queda claro el gran potencial que hay y creo que podemos hacer una combinación muy buena entre lo que busca la Deportiva y lo que buscaba yo: volver a España y demostrar que tengo un lugar aquí, ayudando al club a lograr sus objetivos.

El inicio no ha sido positivo...

Estoy muy contento en Ponferrada y, más allá de los resultados, tengo mucha ilusión en que vamos a hacer una gran temporada. ¿Por qué lo digo? Hay cinco momentos en el fútbol: cuando tienes el balón, donde estamos muy bien; las transiciones, el balón aparte y la organización defensiva, que es donde tenemos que mejorar. Ahí tenemos mucho margen de mejora y confío, de verdad, en hacerlo, pero hay que tener paciencia y aguantar, aunque sea duro, porque las decisiones en caliente nunca son la solución. Con paciencia, llegarán los resultados.

Esa mejora, ¿por dónde pasa?

Por esa organización defensiva. Hay que buscar esa contundencia, esa agresividad, el competir a nivel defensivo. Si mejoramos eso, esos detalles de posicionamiento individual, de estar o no estar, progresaremos. En todos los partidos, excepto el que nos enfrentó al Zaragoza, hemos estado mal colectivamente, perdiendo el equilibrio.

Confiar en la idea se presume clave

Y mis jugadores tienen claro, más que nadie, que van a mejorar, porque están trabajando muy bien. Este es un grupo muy bueno y vamos a pasar esta mala racha de goles encajados que, al final, le pasa a todos los equipos. Lo estamos pasando ahora, hay que asumirlo, pero recordando que es una liga muy larga y hay que tener paciencia.

¿Está asumiendo bien el cambio de ciclo la plantilla? Esas cuatro temporadas con Bolo son inolvidables.

Yo sabía ya antes de venir el trabajo que había hecho Bolo, una labor fenomenal, estando siempre cerca de la zona de playoff. Es extraordinario. Pero yo lo he aceptado, sabiendo que el listón está alto, pero estoy aquí, dando la cara, sin miedo, y luchando para superar ese listo. Si lo vamos a lograr, sólo Dios la sabe, pero que la gente de Ponferrada tenga claro que su entrenador va a darlo todo.

José Gomes posa tras la entrevista concedida a leonoticias.

El equipo ha estado cerca del playoff las últimas temporadas, ¿cuál es el objetivo?

En esta fase de la temporada, no hay objetivos definidos. No hay ningun club, ningún entrenador, presidente o jugador que lo sepa ahora mismo, se define a partir de la mitad de temporada cuando ya hay grandes diferencias de puntos y cada uno encuentra su meta, ya sea el ascenso, el playoff, la permanencia... Si alguien dice que no quiere ascender, ahora mismo, está mintiendo. Es la ilusión de todos, pero la categoría es muy difícil, ya lo vemos cada jornada. Siempre hay sorpresas, equipos que dan la campanada y tienes la esperanza de ser tú el que la protagonice. Vivimos de ilusiones, como todas las personas, pero siendo humildes y teniendo en cuenta que nuestro presupuesto no puede competir con otros.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del club, la plantilla, la ciudad...?

De la plantilla la unión, es un vestuario muy fuerte y unido. Del club que es pequeño, pero todo funciona bien. Es muy fácil trabajar aquí y, en un minuto, puedes hablar con quien decida . No pasa en todos los clubes, hay otros en los que el que invierte está en otro país y no se sabe ni el nombre de los jugadores. Aquí, están todos a tu lado y son de aquí. Y Ponferrada... es tranquilidad y calidad de vida. Estar a cinco minutos de tu despacho es un lujo.

¿Tiene José Gomes una cuenta pendiente con el fútbol español?

No voy a decir que no sea así. Salí de aquella forma de Almería, estando en tercera posición por detrás de un Espanyol y un Mallorca que hicieron el récord de puntos de la categoría y, como la justificación era que había que ascender, decidieron cambiar de entrenador. En mi opinión, no tiene lógica, pero es pasado y he dejado grandes amigos en Almería. Lo importante es que ahora estoy aquí.

Y en una categoría tan competida como Segunda

He recibido ofertas de la Primera División de Portugal y la gente allí no entiende, porque no sigue la Segunda División española, que tiene más nivel, que es más fuerte, exceptuando Benfica, Oporto y Sporting. Pero es la realidad, por la intensidad de juego, la variabilidad en el ataque, los problemas que te puede generar el entrenador rival o la calidad de los jugadores.