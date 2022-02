Fútbol | Segunda La Deportiva echa de menos a Erik Morán Los bercianos no han ganado en los tres partidos en los que se ha ausentado el vasco, además de sufrir dos remontadas en contra

Es uno de los hombres fuertes del proyecto de Jon Pérez Bolo y la SD Ponferradina le echa en falta cuando no está. Erik Morán fue una de las grandes ausencas en el conjunto berciano este domingo en la derrota ante el Tenerife (1-2) y no es un fenómeno nuevo.

Siempre que el vasco ha faltado, la Deportiva no ha ganado. Y eso que han sido tres partidos como local en los que Morán no ha podido participar de los siete en El Toralín en los que los de Bolo no han logrado los tres puntos.

Esto evidencia la importancia del mediocentro vizcaíno, que cumple su segunda temporada como blanquiazul, y que se magnifica a la hora de analizar esos partidos.

Su primera ausencia, en la jornada 8, se saldó con un 2-2 ante el Real Valladolid en el que Yuri marcó para los bercianos, pero los blanquivioletas dieron la vuelta a un marcador que, de nuevo, el '10' ponferradino neutralizó para el empate final.

Su otra ausencia fue en la jornada 23, con un empate sin goles ante el Zaragoza al que se suma la derrota ante el Tenerife con remontada isleña (1-2) en el que también marcó Yuri.