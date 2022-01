Fútbol | Segunda La Deportiva, a acabar con el 'gafe' sin Amir El conjunto berciano no podrá contar con el meta iraní, convocado por su selección, en busca de acabar con la racha cuando el asiático no ha estado: cuatro partidos, un sólo punto

Es uno de los grandes nombres y de los grandes descubrimientos de la Deportiva en la actual temporada. Amir Abedzadeh no estará este domingo (21:30 horas) ante el CD Tenerife en El Toralín y será una baja sensible para los de Bolo en un encuentro clave.

El iraní ha sido citado por su selección nacional y Bolo no podrá contar con él para este encuentro entre el cuarto y el quinto clasificado y en un duelo que puede dejar al ganador con un pie en el playoff.

Pero la Deportiva tendrá que pelear también contra el 'gafe' de no poder con Amir. Han sido cuatro los partidos ligueros donde el asiático no ha podido participar y el resultado no ha sido positivo: tres derrotas y un empate.

Los números de Lucho

Lucho García es el elegido por Bolo, habitualmente, para este tipo de encuentros. El colombiano jugó en la jornada 4 ante el Tenerife a domicilio, con derrota berciana por 2-0.

Repitió en la novena fecha, ante la Real Sociedad B (1-1) y en dos de las últimas derrotas blanquiazules: el 1-0 ante el Burgos y el 2-0 ante el Real Oviedo en el día de Nochevieja.

Y es que la trascendencia de Amir es más que notable. En sus 20 partidos defendiendo la meta blanquiazul, el iraní ha recibido 15 goles, pero sus actuaciones han evitado hasta ocho más según el dato de goles esperados (23,5).

Con 67 paradas, el asiático ha destacado esta temporada y, a buen seguro, la Deportiva le echará en falta.