Bolo: «Tres jornadas sin marcar son muchas para lo que queremos» Imagen del entrenador de la Ponferradina. / SDP El técnico vasco confía en un cambio en la suerte que está teniendo la Deportiva que, a su juicio, se merece más que los últimos resultados ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 30 noviembre 2018, 20:09

El Estadio Municipal 'El Toralín' será escenario este domingo (17.00 horas) de un nuevo partido de liga que enfrentará a la Ponferradina y al Valladolid B. Los bercianos llegan al encuentro después de tres jornadas sin marcar, que para el entrenador, Jon Pérez 'Bolo', «son muchas para lo que nosotros queremos, para lo que estamos trabajando y para lo que nos estamos mereciendo». En ese sentido, aseguró que «no estamos teniendo suerte», pero están trabajando duro «para que esa suerte cambie, para que esas oportunidades que generamos las podamos meter y seguro que volveremos a empezar a meter goles».

Y es que para el técnico vasco «hay veces que con lo que estamos haciendo, que creo que estamos haciendo muchas cosas bien, no nos está dando y esos detalles nos están haciendo no ganar». Por ello, lo que han hecho «es trabajar fuerte para que no se repitan esos problemas, intentar hacer gol, lo poco que el equipo contrario nos pueda generar que no acabe en gol porque creo que los dos partidos que hemos perdido hemos tenido muchísimas más ocasiones que el rival, creo que nos está penalizando mucho la suerte que está teniendo el rival de cara a nuestra portería».

También en las últimas jornadas la Ponferradina se ha encontrado con un problema inesperado como son las lesiones, pero Bolo considera que tienen que estar tranquilos ya que cuentan con una plantilla amplia y jugadores importantes «que tienen que dar un paso adelante y que tienen que ayudarnos ahora ante los momentos difíciles».

Es más, cree que hay jugadores que no han tenido los minutos necesarios para rendir a su máximo nivel pero lo que esperan es que «lo que nos demuestran día a día en los entrenamientos lo puedan trasladar al día del partido y nos aporten lo que sabemos que nos pueden dar».

En cuanto al rivel, el entrenador blanquiazul destacó que se trata de un equipo que «juega muy bien al fútbol, con jugadores con mucha hambre, rápidos y que vendrán a seguir progresando para lograr sus objetivos. Pero si la Deportiva está bien tenemos muchas posibilidades de ganar el partido», concluyó.