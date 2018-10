Bolo: «Hemos preparado el partido como si fuera una final» Imagen del entrenador de la Ponferradina. / SDP La Ponferradina se enfrenta este domingo al colista del grupo, el Rápido de Bouzas ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 5 octubre 2018, 18:41

El Estadio Municipal de El Toralín acogerá este fin de semana una nueva jornada de fútbol en la que la SD Ponferradina recibirá el domingo al colista del grupo I, el Rápido de Bouzas, que aunque sea el último de la clasificación «nosotros hemos preparado el partido como si fuera una final», aseguró el entrenador blanquiazul, Jon Pérez 'Bolo'.

En ese sentido, el técnico señaló que la humildad «es la premisa de este equipo», que ha trabajado «muy bien durante toda la semana», incluso los que están contando con menos minutos sobre el terreno de juego, que «vienen cada día con una sonrisa a trabajar y a ayudar al equipo. Su oportunidad va a llegar y la van a aprovechar», apostilló.

Para el choque del domingo (17.00 horas) «nosotros vamos a intentar estar bien, ser la Ponferradina que estamos siendo, independientemente de quién esté enfrente», añadió Bolo, quien ya podrá contar con Dani Pichín, aunque no con David Grande. «Con David no vamos a arriesgar, es esperar y no correr riesgos. Esta semana no va a venir convocado», concluyó.