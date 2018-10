Bolo: «No me preocupa no haber marcado en dos jornadas» Imagen del entrenador de la Ponferradina. / SDP El entrenador de la Deportiva asegura que «el día que el equipo no compita, que dé muchas facilidades al rival, ahí si tendremos que preocuparnos» ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 26 octubre 2018, 18:57

La SD Ponferradina visita el domingo (12.00 horas) al Atlético B en un partido que el entrenador del conjunto berciano, Jon Pérez 'Bolo', sabe que será complicado «porque ellos tienen ritmo, son intensos, han debutado en categoría superior, querrán hacer las cosas bien y querrán demostrar ante el líder de la categoría que son buenos y nos van a querer romper la racha que estamos teniendo».

En ese sentido, al técnico blanquiazul no le preocupa no haber marcado en las últimas dos jornadas. Y es que, a su juicio, «mientras sea un equipo serio, que compita al cien por cien, que tenga oportunidades, nos tiene que preocupar cero. El día que el equipo no compita, que dé muchas facilidades al rival, ahí si que tendremos que preocuparnos».

Aún así, van a Madrid con confianza, puesto que «hemos estudiado bien el partido, sabemos lo que nos vamos a esperar pero lo más importante es que nosotros estemos bien. Si estamos bien y hacemos las cosas como las estamos haciendo tendremos muchas oportunidades de poder conseguir lo que queremos».

Bolo tendrá disponibles a todos los jugadores, con excepción de Yac, que continúa recuperándose aunque «cada vez va mejor», por lo que la competencia entre la plantilla para entrar en el once inicial está a la orden del día. «Cuanto mejor entrenen, mejor va a rendir el equipo los fines de semana y seguimos en la misma línea de trabajar duro y que los jugadores nos pongan las cosas difíciles para decidir, eso es lo importante», concluyó.